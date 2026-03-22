A DAE Jundiaí, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, realizou neste domingo (22) uma caminhada especial no Parque da Cidade em comemoração ao Dia Mundial da Água. Aberto ao público, o evento reuniu centenas de participantes em uma manhã dedicada à conscientização ambiental e ao incentivo de práticas sustentáveis.

Participaram da ação o prefeito Gustavo Martinelli, o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão Júnior, diretores da empresa, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), Ellen Camila Martinelli, além da vereadora Mariana Janeiro, representando a Câmara Municipal de Jundiaí.

A programação teve início no Palco Arena e seguiu com uma caminhada até o Jardim Japonês, proporcionando aos participantes um momento de conexão com natureza e reflexão sobre a preservação dos recursos hídricos da cidade. Ao final do percurso, foram distribuídas mudas de árvores e sacochilas.