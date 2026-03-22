A DAE Jundiaí, em parceria com a Prefeitura de Jundiaí, realizou neste domingo (22) uma caminhada especial no Parque da Cidade em comemoração ao Dia Mundial da Água. Aberto ao público, o evento reuniu centenas de participantes em uma manhã dedicada à conscientização ambiental e ao incentivo de práticas sustentáveis.
Participaram da ação o prefeito Gustavo Martinelli, o diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão Júnior, diretores da empresa, a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade (FUNSS), Ellen Camila Martinelli, além da vereadora Mariana Janeiro, representando a Câmara Municipal de Jundiaí.
A programação teve início no Palco Arena e seguiu com uma caminhada até o Jardim Japonês, proporcionando aos participantes um momento de conexão com natureza e reflexão sobre a preservação dos recursos hídricos da cidade. Ao final do percurso, foram distribuídas mudas de árvores e sacochilas.
A iniciativa também evidencia o avanço da DAE Jundiaí em projetos voltados ao futuro, com foco na ampliação dos serviços, na preservação dos mananciais e em uma gestão cada vez mais segura e eficiente para a cidade.
O diretor-presidente da DAE Jundiaí, Daniel Bocalão Júnior, destacou a importância em celebrar a data e do envolvimento da população. “O Dia Mundial da Água é um momento essencial para reforçar o significado desse recurso tão precioso que é a água. Para a DAE Jundiaí, mais do que abastecer e realizar o tratamento, é fundamental conscientizar e incentivar o uso responsável da água, pensando nas futuras gerações”, afirmou.
O prefeito Gustavo Martinelli também ressaltou a importância da discussão do tema para os avanços da cidade. “O cuidado com a água precisa estar no centro do planejamento de Jundiaí. Estamos investindo em saneamento, preservação dos mananciais e educação ambiental para garantir qualidade de vida hoje e para as próximas gerações. Nosso compromisso é construir uma cidade cada vez mais sustentável e preparada para os desafios do amanhã”, destacou.
Entre os participantes, a empreendedora Andréia Rosa participou da caminhada com os dois filhos, Marcos Gabriel, de 12 anos, e Júlia, de 5 anos. “Achei muito importante este evento. Falar sobre a preservação da água é essencial, porque a falta dela impacta o meio ambiente e também o futuro das próximas gerações”, declarou.
A professora Lívia Roque também ressaltou o caráter educativo do evento. “Participei do evento e vou levar uma muda de pitanga-preta para plantar com meus alunos. Esse trabalho de conscientização é fundamental para que as crianças se desenvolvam em contato com a natureza. É um aprendizado que vai além da escola e se estende para a vida”, afirmou.