A obra de ampliação da avenida Paulo Benassi, no Engordadouro, foi concluída. A melhoria realizada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias municipais de Mobilidade e Transporte (SMMT) e Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), é estratégica para a mobilidade urbana na região e estará à disposição da população a partir deste domingo (22).
Antes, a via se conectava exclusivamente à avenida Armando Giassetti, mas com as obras se estenderá até a avenida Antônio Frederico Ozanan, formando um anel em torno do Campus da UNIP, no Ceasa, e de cinco grandes residenciais, atendendo diretamente a população que mora ou transita naquele local.
A avenida Paulo Benassi funcionará também como via de escoamento e será peça-chave para a melhoria e manutenção do fluxo de veículos na avenida Armando Giassetti - do Bairro Torres de São José para a Rodovia Anhanguera, tornando-se rota alternativa para as avenidas Antônio Frederico Ozanan e Caetano Gornati, facilitando o acesso a uma série de outros residenciais e ao futuro Hospital Unimed.
A via passa a ter uma extensão de 1.500 metros, com área de pavimento aproximada de 7.450 m². A SMISP realizou serviços de terraplenagem, drenagem, pavimentação, ciclovia, passeio, acessibilidade e infraestrutura para iluminação pública e paisagismo. “Essas intervenções na Av. Paulo Benassi representam mais segurança para os pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de valorizar o espaço público com nova iluminação e paisagismo, proporcionando mais qualidade de vida aos moradores do bairro”, destacou o prefeito Gustavo Martinelli.
Tempo menor em horário de pico
De acordo com a secretária municipal de Mobilidade e Transporte, Ana Paula de Almeida, a estimativa é de o motorista, ao utilizar o novo trajeto, complete o deslocamento pela avenida em um tempo 12% menor do que faria antes da obra em horário de pico. “Esse ganho de tempo beneficia não apenas quem vive ou estuda no local, mas todos os motoristas que utilizam as vias locais”, revelou.
Essa facilidade do trajeto na avenida Paulo Benassi será mais facilmente notada em dias de grandes eventos na UNIP, como os vestibulares, nos quais várias pessoas transitam pela região ao mesmo tempo. “A melhoria vai reduzir substancialmente as filas de veículos e preparar a cidade para demandas futuras, reforçando o compromisso da Prefeitura com o planejamento urbano, colocando a infraestrutura como pré-requisito para o crescimento ordenado de Jundiaí”, completou Ana Paula.