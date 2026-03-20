A obra de ampliação da avenida Paulo Benassi, no Engordadouro, foi concluída. A melhoria realizada pela Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias municipais de Mobilidade e Transporte (SMMT) e Infraestrutura e Serviços Públicos (SMISP), é estratégica para a mobilidade urbana na região e estará à disposição da população a partir deste domingo (22).

Antes, a via se conectava exclusivamente à avenida Armando Giassetti, mas com as obras se estenderá até a avenida Antônio Frederico Ozanan, formando um anel em torno do Campus da UNIP, no Ceasa, e de cinco grandes residenciais, atendendo diretamente a população que mora ou transita naquele local.

A avenida Paulo Benassi funcionará também como via de escoamento e será peça-chave para a melhoria e manutenção do fluxo de veículos na avenida Armando Giassetti - do Bairro Torres de São José para a Rodovia Anhanguera, tornando-se rota alternativa para as avenidas Antônio Frederico Ozanan e Caetano Gornati, facilitando o acesso a uma série de outros residenciais e ao futuro Hospital Unimed.