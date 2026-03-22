Um homem procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal foi capturado pela Polícia Militar na noite deste sábado (21), no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí.

De acordo com informações do 11º BPM/I, a equipe do 1º Pelotão de Força Tática realizava patrulhamento quando recebeu informações sobre um indivíduo com mandado de prisão em aberto com base no artigo 129 do Código Penal, que trata do crime de lesão corporal.

O suspeito foi localizado em frente à sua residência, na Estrada Municipal do Varjão. Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse. O homem foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí e permaneceu à disposição da Justiça.