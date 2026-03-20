20 de março de 2026
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FACULTATIVO

Funcionário é preso por furto de cinco celulares na empresa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A PM somente fez a condução do suspeito ao DP, onde ele foi preso
A PM somente fez a condução do suspeito ao DP, onde ele foi preso

Um homem foi preso por furto de cinco celulares na empresa onde ele mesmo trabalha, de forma terceirizada, na avenida Odila Chaves Rodrigues, no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (20).

A voz de prisão foi dada pelos seguranças da empresa, que acionaram a Polícia Militar. Os PMs, diante das evidências, o prenderam por flagrante facultativo de furto.

O flagrante facultativo acontece quando qualquer pessoa dá voz de prisão em flagrante a um suspeito e chama a PM. Quando o policial confirma o cometimento do crime, ele tem a obrigação de efetuar o flagrante.

No caso em questão, o segurança passou a ser o condutor da ocorrência e a PM somente fez a condução do preso ao DP, onde o delegado determinou a prisão.

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