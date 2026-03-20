Um homem foi preso por furto de cinco celulares na empresa onde ele mesmo trabalha, de forma terceirizada, na avenida Odila Chaves Rodrigues, no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí. O caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (20).

A voz de prisão foi dada pelos seguranças da empresa, que acionaram a Polícia Militar. Os PMs, diante das evidências, o prenderam por flagrante facultativo de furto.

O flagrante facultativo acontece quando qualquer pessoa dá voz de prisão em flagrante a um suspeito e chama a PM. Quando o policial confirma o cometimento do crime, ele tem a obrigação de efetuar o flagrante.