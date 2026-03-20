20 de março de 2026
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FORÇA TÁTICA

Número 2 do PCC, procurado há quatro anos, é preso na região

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Momento da abordagem e prisão do criminoso em Itatiba
Momento da abordagem e prisão do criminoso em Itatiba

Um homem apontado como o número dois na hierarquia do Primeiro Comando da Capital em Itatiba foi preso nesta quinta-feira (19) por policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto desde 2022.

De acordo com os policiais, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Ponte Alta quando suspeitou de um homem que dirigia um Renault Kwid. Ele obedeceu à ordem de parada e foi abordado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram mais de R$ 1,5 mil, que o bandido admitiu ser proveniente do tráfico de drogas.

No veículo, foram localizados dois celulares e documentos. Após consulta, os agentes constataram que o homem era integrante da facção criminosa e ocupava posição de destaque na estrutura local. Também foi confirmado o mandado de prisão em aberto contra ele.

Ainda segundo a polícia, o criminoso já havia se envolvido anteriormente em uma troca de tiros com guardas municipais na cidade, conseguindo fugir na ocasião.

O homem foi conduzido à delegacia, onde o mandado de prisão foi cumprido.

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