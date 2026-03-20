Um homem apontado como o número dois na hierarquia do Primeiro Comando da Capital em Itatiba foi preso nesta quinta-feira (19) por policiais militares do 2º Pelotão de Força Tática. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto desde 2022.

De acordo com os policiais, a equipe realizava patrulhamento pelo bairro Ponte Alta quando suspeitou de um homem que dirigia um Renault Kwid. Ele obedeceu à ordem de parada e foi abordado.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram mais de R$ 1,5 mil, que o bandido admitiu ser proveniente do tráfico de drogas.