Segundo dados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, conseguidos com exclusividade pelo Jornal de Jundiaí, dez crianças estão atualmente disponíveis para adoção em Jundiaí, frente a 206 pessoas habilitadas e cadastradas que aguardam na fila para adotar. Em média, são cerca de 20 pretendentes para cada criança apta.

Apesar dos interessados, a conta não fecha por vários motivos. Um deles é que a procura tem sido barrada pela preferência nas escolhas. Do total destas crianças que procuram por um lar, uma tem entre três e oito anos, três estão na faixa de oito a 12 anos e seis tem mais de 12 anos. A opção tem sido pelos bebês ou menores de três anos..

Para a psicóloga judiciária especializada em adoção, Silmara Pincinato Silva, o processo de adoção envolve diversas etapas. “Toda pessoa maior de 18 anos pode se habilitar, independentemente do estado civil ou orientação sexual. Em Jundiaí, o interessado deve procurar o fórum, apresentar documentos e passar por cursos de preparação, além de avaliação psicossocial”, afirma.