Um influenciador digital da área de mecânica de alta performance é alvo nesta sexta-feira (20), de uma operação conjunta da Polícia Civil e Polícia Militar Rodoviária, que visa combater crimes de trânsito, adulteração de sinal identificador automotor e apologia ao crime. Além dele, outros alvos estão na mira da polícia.

De acordo com a polícia, o influenciador é de Campinas e divulga nas redes sociais vídeos de manobras perigosas e circulação em altas velocidades nas rodovias estaduais da região de Campinas, que inclusive também cortam Jundiaí e outras cidades da região.

De acordo com as investigações e, segundo nota divulgada pela PM Rodoviária, "o investigado demonstrava desprezo pelas leis vigentes, haja vista que coleciona inúmeras autuações administrativas de trânsito, dentre as quais a de circular em mais de 50% acima do limite de velocidade, bem como a participação em 'rachas'".