O grupo Velas do Japi realiza neste domingo (22), em Jundiaí, uma remada especial em comemoração ao Dia Mundial da Água. O evento acontece no Parque da Cidade, com início das atividades às 9h e largada prevista para as 10h, no Centro Náutico.

A ação marca também a chegada do outono e propõe um momento de conscientização ambiental, reunindo participantes em torno da preservação dos recursos hídricos por meio da prática esportiva.

Antes da largada, os organizadores promovem um café da manhã compartilhado entre os participantes. As vagas são limitadas e a inscrição deve ser feita previamente por WhatsApp.