Um homem que cumpria pena no sistema prisional de Guarulhos e aproveitava da saída temporária, se envolveu em uma briga, apanhou e acabou preso novamente em Jundiaí. O caso ocorreu na Rua José Amato, no bairro do Ponte de Campinas.
De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, equipes foram acionadas para verificar uma denúncia de agressão e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima era um detento beneficiado pela chamada “saidinha”. O homem não portava documentos no momento da abordagem, mas forneceu seus dados pessoais, que foram confirmados pelos policiais.
Ele informou que cumpre pena por furto na Penitenciária Desembargador Adriano Marrey e que deveria permanecer, durante o período de saída temporária, em um endereço na cidade de Santo André.
No entanto, os policiais identificaram que o detento estava em Jundiaí, o que configura violação das condições impostas pela legislação. Entre as regras do benefício está a obrigatoriedade de permanecer na cidade indicada para visita à família, sem se ausentar sem autorização judicial.
Diante da irregularidade, o homem recebeu voz de prisão por descumprimento das condições da saída temporária. Ele apresentava ferimentos aparentemente leves em decorrência da agressão e foi encaminhado ao Pronto Atendimento Central da cidade, onde permaneceu sob cuidados médicos.
Após atendimento, o condenado ficou novamente à disposição da Justiça.