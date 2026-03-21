Um homem que cumpria pena no sistema prisional de Guarulhos e aproveitava da saída temporária, se envolveu em uma briga, apanhou e acabou preso novamente em Jundiaí. O caso ocorreu na Rua José Amato, no bairro do Ponte de Campinas.

De acordo com a Polícia Militar do Estado de São Paulo, equipes foram acionadas para verificar uma denúncia de agressão e, ao chegarem ao local, constataram que a vítima era um detento beneficiado pela chamada “saidinha”. O homem não portava documentos no momento da abordagem, mas forneceu seus dados pessoais, que foram confirmados pelos policiais.

Ele informou que cumpre pena por furto na Penitenciária Desembargador Adriano Marrey e que deveria permanecer, durante o período de saída temporária, em um endereço na cidade de Santo André.