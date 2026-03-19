Na tarde desta quinta-feira (19) um tucano ferido foi resgatado em plena avenida Jundiaí. Um leitor do JJ que passava pelo local viu o pássaro no canteiro central e parou para socorrê-lo.

Segundo relato do leitor, o tucano foi atropelado por uma moto e caiu no canteiro, próximo a uma casa de comida japonesa. Ele contou à nossa equipe que o pássaro estava muito machucado e uma motorista que passava pelo local parou o carro, o colocou dentro e levou o animal para a Associação Mata Ciliar.

Nossa equipe tentou contato com a Associação para obter informações a respeito do estado de saúde do tucano, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.