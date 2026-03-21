Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (21) após colidir gravemente com um caminhão, na Rodovia Edgard Máximo Zambotto, na altura do km 72,4, em Jarinu.
Segundo informações, a vítima conduzia a motocicleta no mesmo sentido que o caminhão, quando colidiu na traseira do veículo após passar por uma lombada. As razões do acidente ainda serão apuradas.
Segundo relatos do motorista do caminhão, ele chegou a sentir um forte impacto e acreditou ter sido atingido por outro automóvel.
Equipes de resgate foram acionadas, porém a morte foi constatada ainda no local.
A Polícia Civil realizará perícias no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.