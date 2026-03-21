21 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
RODOVIA

Choque entre motociclista e caminhão termina em morte em Jarinu

Por Redação | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Causas do acidente estão sendo apuradas
Um motociclista morreu na madrugada deste sábado (21) após colidir gravemente com um caminhão, na Rodovia Edgard Máximo Zambotto, na altura do km 72,4, em Jarinu.

Segundo informações, a vítima conduzia a motocicleta no mesmo sentido que o caminhão, quando colidiu na traseira do veículo após passar por uma lombada. As razões do acidente ainda serão apuradas.

Segundo relatos do motorista do caminhão, ele chegou a sentir um forte impacto e acreditou ter sido atingido por outro automóvel.

Equipes de resgate foram acionadas, porém a morte foi constatada ainda no local.

A Polícia Civil realizará perícias no local e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí.

