Durante reunião com representantes do Governo do Estado, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (União) voltou a apresentar ao secretário da Casa Civil, Roberto Carneiro, uma série de demandas consideradas estratégicas para acompanhar o crescimento acelerado da região. As solicitações já haviam sido encaminhadas anteriormente ao governador Tarcísio de Freitas (Rep).

O principal foco do encontro foi a mobilidade urbana, especialmente em pontos que hoje enfrentam sobrecarga no tráfego devido à expansão logística e habitacional. Entre as prioridades destacadas estão melhorias urgentes na Rodovia Anhanguera, na altura do km 58, considerada um dos principais acessos à cidade. Também foram solicitadas obras de adequação na Rodovia Dom Gabriel, além da implantação de terceiras faixas em corredores logísticos, com o objetivo de separar o fluxo de veículos de carga do trânsito urbano.

Outro ponto abordado foi a continuidade das intervenções na Avenida Frederico Ozanan, incluindo a construção do túnel, considerado essencial para melhorar o eixo de mobilidade no município, sentido Vetor Oeste. Além das questões viárias, a Prefeitura também buscou apoio do Estado na área da saúde. Foram discutidas medidas como o reforço da tabela SUS Paulista e a realização de mutirões, com o objetivo de garantir que o crescimento populacional seja acompanhado por um atendimento eficiente à população.