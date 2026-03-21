O Paulista entra em campo neste sábado (21), às 15h, contra o Catanduva, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe jundiaiense precisa da vitória para manter chances de classificação à próxima fase.
Com 20 pontos, o Galo ocupa a 10ª colocação e está fora da zona de classificação. O adversário direto é o próprio Catanduva, nono colocado com 21 pontos, enquanto o União São João aparece em oitavo, também com 21.
Para avançar, o Paulista precisa vencer o confronto e ainda torcer por um tropeço do União São João, que joga em casa contra o São Bernardo. A combinação de resultados será determinante para a definição das vagas.
O duelo ganha caráter decisivo por ser a última rodada da fase inicial, sem margem para erro. Um resultado diferente da vitória elimina qualquer possibilidade de avanço na competição.
A expectativa é de um jogo equilibrado, com as duas equipes brigando diretamente por posição na tabela e pela continuidade na Série A3.