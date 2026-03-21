O Paulista entra em campo neste sábado (21), às 15h, contra o Catanduva, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da Série A3 do Campeonato Paulista. A equipe jundiaiense precisa da vitória para manter chances de classificação à próxima fase.

Com 20 pontos, o Galo ocupa a 10ª colocação e está fora da zona de classificação. O adversário direto é o próprio Catanduva, nono colocado com 21 pontos, enquanto o União São João aparece em oitavo, também com 21.

Para avançar, o Paulista precisa vencer o confronto e ainda torcer por um tropeço do União São João, que joga em casa contra o São Bernardo. A combinação de resultados será determinante para a definição das vagas.