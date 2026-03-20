O Governo de São Paulo autorizou nesta quinta-feira (19) o pagamento de R$ 609 milhões aos policiais civis e militares do estado referentes a Bonificação por Resultados (BR), exercício 2025. O montante contempla seis bimestres de avaliação. O pagamento está previsto para abril, após a publicação da deliberação da Comissão Intersecretarial.

“O pagamento é um reconhecimento concreto ao trabalho e à dedicação dos nossos policiais, que diariamente colocam suas vidas em risco para proteger a população. Valorizar esses profissionais é uma prioridade da nossa gestão. Ao premiar o desempenho e o alcance de metas, fortalecemos a segurança pública e incentivamos uma atuação cada vez mais eficiente e orientada a resultados em prol da população”, destacou o governador Tarcísio de Freitas.

A bonificação é um mecanismo instituído em lei estadual que recompensa policiais civis e militares com base no cumprimento de metas e indicadores de desempenho definidos pela Secretaria da Segurança Pública. O bônus é pago após a consolidação dos resultados por uma comissão intersecretarial. O pagamento não é incorporado ao salário, sendo calculado a partir dos resultados alcançados pelas equipes ao longo do período avaliado.