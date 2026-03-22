O futebol de base em Jundiaí vive um momento de transformação, impulsionado por projetos que buscam profissionalizar a formação de atletas desde as categorias iniciais. Entre eles, o Metropolitano SAF se destaca por ser, atualmente, o único clube da cidade com o Certificado de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e filiado à Federação Paulista de Futebol (FPF).

A certificação representa um novo patamar para o futebol local. Segundo o CEO do clube, Vinicius Pontes, trata-se de um marco importante para jovens que sonham em seguir carreira no esporte. “Qualquer criança de Jundiaí que queira se tornar atleta de alto rendimento tem, pela primeira vez, um clube com estrutura de verdade para isso. O certificado não é só um documento, é a prova de que seguimos padrões dos clubes de elite”, afirma.

O projeto concentra suas atividades no campo do Nacional Atlético Clube, na Vila Arens, e aposta em um modelo que alia desempenho esportivo e acompanhamento fora das quatro linhas. A proposta é formar atletas preparados não apenas tecnicamente, mas também no aspecto físico, emocional e social.