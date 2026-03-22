O futebol de base em Jundiaí vive um momento de transformação, impulsionado por projetos que buscam profissionalizar a formação de atletas desde as categorias iniciais. Entre eles, o Metropolitano SAF se destaca por ser, atualmente, o único clube da cidade com o Certificado de Clube Formador da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e filiado à Federação Paulista de Futebol (FPF).
A certificação representa um novo patamar para o futebol local. Segundo o CEO do clube, Vinicius Pontes, trata-se de um marco importante para jovens que sonham em seguir carreira no esporte. “Qualquer criança de Jundiaí que queira se tornar atleta de alto rendimento tem, pela primeira vez, um clube com estrutura de verdade para isso. O certificado não é só um documento, é a prova de que seguimos padrões dos clubes de elite”, afirma.
O projeto concentra suas atividades no campo do Nacional Atlético Clube, na Vila Arens, e aposta em um modelo que alia desempenho esportivo e acompanhamento fora das quatro linhas. A proposta é formar atletas preparados não apenas tecnicamente, mas também no aspecto físico, emocional e social.
Um dos principais diferenciais do clube está na integração entre os profissionais. No Metropolitano, todas as áreas trabalham de forma conectada, desde a comissão técnica até o setor médico. “Não basta ter bons profissionais se eles não conversam entre si. Aqui, tudo é integrado, e isso muda o desenvolvimento do atleta”, explica Vinicius.
Cada categoria conta com treinadores específicos para a faixa etária, seguindo uma metodologia padronizada. Além disso, há preparação física dedicada e treinamento específico para goleiros, algo ainda pouco comum em projetos de base.
Fora de campo, o clube mantém um núcleo multidisciplinar completo, que inclui médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo e assistente social. Esse conjunto de profissionais forma o chamado “Staff 360º”, um dos pilares do projeto.
“O atleta é visto por completo, não só pelo que faz dentro de campo”, resume o CEO. O modelo funciona a partir da integração entre áreas clínicas e psicossociais, permitindo um acompanhamento individualizado e constante.
Enquanto consolida sua estrutura no masculino, o clube já mira um novo passo: o investimento no futebol feminino. A iniciativa surge em um momento de crescimento da modalidade no país e busca preencher uma lacuna existente na cidade.
“O futebol feminino está evoluindo em visibilidade e investimento, mas isso ainda não chegava de forma organizada em Jundiaí. Havia interesse, havia talento, mas faltava estrutura”, aponta Vinicius.
A proposta do Metropolitano é iniciar o projeto pelas categorias de base, replicando o modelo já aplicado no masculino. A ideia é construir um trabalho sólido e de longo prazo, sem pular etapas no desenvolvimento das atletas.
“O foco está totalmente na formação. A partir de 2027, queremos disputar competições oficiais da Federação Paulista nas categorias iniciais, tanto no masculino quanto no feminino”, explica.
Para que o projeto saia do papel, alguns requisitos são fundamentais. Entre eles estão a regularização junto às entidades esportivas, estrutura adequada e uma comissão técnica qualificada. No entanto, para o clube, o diferencial está no planejamento.
“O mais importante é transformar o entusiasmo em processo. Um projeto só se sustenta quando há organização, metodologia e continuidade”, destaca o dirigente.
A expectativa é que o novo departamento represente uma mudança significativa para o futebol feminino na cidade. A ideia é oferecer às meninas as mesmas condições já disponíveis para os atletas do masculino.
“Uma menina de Jundiaí não deveria precisar sair da cidade para ter oportunidade. Queremos criar um ambiente sério, com suporte completo e uma trajetória clara de desenvolvimento”, afirma Vinicius.
Com a iniciativa, o Metropolitano busca não apenas formar equipes, mas construir uma base sólida para o futuro do esporte local. A proposta é transformar Jundiaí em referência também no futebol feminino, ampliando oportunidades e fortalecendo a presença das mulheres dentro das quatro linhas.