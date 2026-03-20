Cinco filhotes de cachorro recém-nascidos, ainda com o cordão umbilical, foram encontrados abandonados nesta sexta-feira (20), às margens da estrada do Ivoturucaia, na esquina com a rua das Laranjas, em Campo Limpo Paulista. Os animais estavam dentro de uma caixa de pizza, colocada dentro de uma sacola amarrada.

Uma mulher que passava pelo local encontrou os filhotes e acionou as protetoras Rita Dezena e Regina Barbosa, do Abrigo Amigo Fiel, que realizaram o resgate e levaram os animais a uma clínica veterinária. “Os bichinhos estavam gelados e são recém-nascidos. Estavam amarrados, foram abandonados para morrer”, relatou Rita, emocionada.

Um boletim de ocorrência deve ser registrado e o caso poderá ser investigado como maus-tratos a animais. As protetoras agora tentam obter imagens de câmeras de segurança da região para identificar os responsáveis pelo abandono.