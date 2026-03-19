Serão 190 vagas para cargos de nível superior, com remunerações iniciais que chegam a R$ 12 mil para especialistas em regulação e fiscalização e R$ 10 mil para analistas de suporte à regulação. Os novos servidores atuarão em áreas estratégicas como a regulação do uso da água, a fiscalização da segurança de barragens e o monitoramento hidrológico — atividades essenciais para a prevenção de desastres, a garantia do abastecimento de água e a proteção da população paulista.

O anúncio das medidas ocorre no mês em que se celebra o Dia Mundial da Água, ocasião que reforça simbolicamente o compromisso do governo estadual com a gestão sustentável dos recursos hídricos. A criação da carreira especializada permite que São Paulo forme e retenha quadros técnicos capacitados para lidar com a complexidade da regulação hídrica, em um cenário de eventos climáticos extremos e crescente demanda por segurança hídrica.

A secretária Natália Resende pondera que investir em pesquisa e estruturar carreiras estratégicas é a melhor forma de consolidar as bases para um futuro mais sustentável em São Paulo e afirma que a Semil trabalha desde o início de sua gestão com esse foco. “Com a chegada de novos profissionais, poderemos ampliar estudos estruturantes sobre biodiversidade e recursos naturais, fortalecendo o planejamento ambiental. Paralelamente, vamos avançar na consolidação da SP Águas como agência reguladora, e a criação de uma carreira especializada em recursos hídricos representa um marco para a gestão sustentável da água. É mais do que abrir vagas em um concurso: é planejamento. Com isso, estamos construindo uma verdadeira carreira de Estado, oferecendo aos profissionais condições de desenvolvimento, estabilidade e perspectiva de longo prazo para que possam se dedicar integralmente à missão de regular e proteger nossas águas”, finaliza.