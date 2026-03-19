A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo (Semil) autorizou a abertura de dois concursos públicos que somam 288 vagas em órgãos estratégicos da pasta. As medidas integram um plano de fortalecimento institucional que visa modernizar a máquina pública e ampliar a capacidade do governo na formulação de políticas baseadas em ciência e na regulação eficiente dos recursos naturais paulistas.
As contratações são planejadas desde o ano passado como parte de uma estratégia mais ampla da gestão estadual para valorizar quadros técnicos qualificados e preparar o serviço público para enfrentar os desafios ambientais contemporâneos, com foco em desenvolvimento sustentável e segurança jurídica para investimentos.
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As vagas são destinadas ao Instituto de Pesquisas Ambientais (IPA) e à agência reguladora SP Águas. No IPA, serão abertas 98 oportunidades para o cargo de Pesquisador Científico I. A remuneração inicial é de mais de R$ 9 mil. O concurso representa o primeiro passo para a recomposição do corpo técnico do instituto após a modernização da carreira, instituída no ano passado pela Lei Complementar nº 1.435/2025.
A medida atende a um plano da Semil que visa garantir a continuidade de estudos fundamentais para o planejamento territorial. Os novos pesquisadores atuarão em áreas como biodiversidade, mudanças climáticas e conservação de ecossistemas, fornecendo subsídios técnicos para a tomada de decisão em projetos estruturantes para o Estado de São Paulo.
Para fortalecer a defesa dos recursos hídricos do Estado em um momento em que se trabalha cada vez mais por resiliência hídrica em São Paulo, a SP Águas também foi autorizada a realizar concurso público para a criação da primeira carreira especializada em recursos hídricos do Estado. A iniciativa representa um salto institucional na estruturação de um corpo técnico permanente e altamente qualificado para lidar com os desafios da segurança hídrica, em um contexto no qual as mudanças climáticas exigem planejamento cada vez mais sofisticado e profissionais gabaritados no setor.
Serão 190 vagas para cargos de nível superior, com remunerações iniciais que chegam a R$ 12 mil para especialistas em regulação e fiscalização e R$ 10 mil para analistas de suporte à regulação. Os novos servidores atuarão em áreas estratégicas como a regulação do uso da água, a fiscalização da segurança de barragens e o monitoramento hidrológico — atividades essenciais para a prevenção de desastres, a garantia do abastecimento de água e a proteção da população paulista.
O anúncio das medidas ocorre no mês em que se celebra o Dia Mundial da Água, ocasião que reforça simbolicamente o compromisso do governo estadual com a gestão sustentável dos recursos hídricos. A criação da carreira especializada permite que São Paulo forme e retenha quadros técnicos capacitados para lidar com a complexidade da regulação hídrica, em um cenário de eventos climáticos extremos e crescente demanda por segurança hídrica.
A secretária Natália Resende pondera que investir em pesquisa e estruturar carreiras estratégicas é a melhor forma de consolidar as bases para um futuro mais sustentável em São Paulo e afirma que a Semil trabalha desde o início de sua gestão com esse foco. “Com a chegada de novos profissionais, poderemos ampliar estudos estruturantes sobre biodiversidade e recursos naturais, fortalecendo o planejamento ambiental. Paralelamente, vamos avançar na consolidação da SP Águas como agência reguladora, e a criação de uma carreira especializada em recursos hídricos representa um marco para a gestão sustentável da água. É mais do que abrir vagas em um concurso: é planejamento. Com isso, estamos construindo uma verdadeira carreira de Estado, oferecendo aos profissionais condições de desenvolvimento, estabilidade e perspectiva de longo prazo para que possam se dedicar integralmente à missão de regular e proteger nossas águas”, finaliza.
Próximos passos
Com a autorização publicada, os próximos passos incluem a formação da comissão organizadora e a elaboração do edital dos concursos, que deverá ser divulgado nos próximos meses. A expectativa é que as provas sejam realizadas ainda em 2026, permitindo a incorporação dos novos servidores ainda neste ano.