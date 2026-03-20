Uma mulher grávida de três meses foi brutalmente agredida nesta quinta-feira (19), no bairro Jardim Santa Gertrudes, em Jundiaí. O marido dela, apontado como autor das agressões, foi preso em flagrante.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe foi acionada por vizinhos, a pedido da própria vítima. No local, os policiais encontraram a mulher abalada e chorando, enquanto o suspeito apresentava um corte nas mãos.

A vítima relatou que, mesmo grávida, foi agredida com chutes no rosto. Após uma primeira sequência de agressões, segundo ela, o homem saíu para beber em um bar e, ao retornar, iniciou uma nova série de ataques, desta vez com socos na cabeça.