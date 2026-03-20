A Prefeitura de Louveira preparou uma programação especial para comemorar os 61 anos de emancipação do município, celebrados no próximo final de semana, com atividades gratuitas para toda a população. A agenda inclui inauguração de espaço esportivo, apresentações culturais, atividades esportivas, brinquedos para crianças, praça de alimentação e shows musicais.

As atividades acontecem em diferentes pontos da cidade, como a Vila da Conquista, a Praça da Bica e o Parque Capivari, reunindo opções de lazer para todas as idades.

Sábado – 21 de março

Vila da Conquista

9h – Inauguração do Centro Esportivo

9h às 12h – Rua da Alegria

14h às 16h – Torneio esportivo