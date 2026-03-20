A Prefeitura de Louveira preparou uma programação especial para comemorar os 61 anos de emancipação do município, celebrados no próximo final de semana, com atividades gratuitas para toda a população. A agenda inclui inauguração de espaço esportivo, apresentações culturais, atividades esportivas, brinquedos para crianças, praça de alimentação e shows musicais.
As atividades acontecem em diferentes pontos da cidade, como a Vila da Conquista, a Praça da Bica e o Parque Capivari, reunindo opções de lazer para todas as idades.
Sábado – 21 de março
Vila da Conquista
9h – Inauguração do Centro Esportivo
9h às 12h – Rua da Alegria
14h às 16h – Torneio esportivo
Praça Júlio de Mesquita
8h às 12h – Doação de mudas
Praça da Bica
12h às 21h – Food trucks, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, pebolim, tênis de mesa e mesas de jogos para a população.
14h – Doação de mudas
15h – Aula de zumba
17h – Show regional
20h – Show com Doca Sanfoneiro
Domingo – 22 de março
Praça Pe. Pedro Sanches
8h às 12h – Doação de mudas
Parque Capivari
8h – Passeio Ciclístico
12h às 19h – food trucks, brinquedos infláveis, pipoca, algodão doce, pebolim, tênis de mesa, golf e mesas de jogos variados.
12h – Apresentação de dança
14h – Doação de mudas
15h – Zumba
15h30 – Cortejo Kids com personagens pelo parque
17h30 – Show com DJ