Um homem procurado pela Justiça por embriaguez ao volante foi capturado por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão, nesta terça-feira (17), em Itupeva. A prisão foi incidental, já que os policiais estavam no endereço para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra uma criança de 9 anos.

De acordo com a Polícia Militar, no local os agentes fizeram contato com a mãe da criança e com o avô. Questionados, eles informaram que a criança estava na escola.

Durante vistoria na residência, os policiais não constataram indícios imediatos de que a criança estivesse vivendo em condições insalubres ou algo que pudesse sugerir maus-tratos. Ainda assim, a situação deverá ser apurada pela Polícia Civil.