Um homem procurado pela Justiça por embriaguez ao volante foi capturado por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão, nesta terça-feira (17), em Itupeva. A prisão foi incidental, já que os policiais estavam no endereço para averiguar uma denúncia de maus-tratos contra uma criança de 9 anos.
De acordo com a Polícia Militar, no local os agentes fizeram contato com a mãe da criança e com o avô. Questionados, eles informaram que a criança estava na escola.
Durante vistoria na residência, os policiais não constataram indícios imediatos de que a criança estivesse vivendo em condições insalubres ou algo que pudesse sugerir maus-tratos. Ainda assim, a situação deverá ser apurada pela Polícia Civil.
Ao solicitarem os dados pessoais dos responsáveis para registro da ocorrência, os policiais verificaram que havia um mandado de prisão em aberto contra o avô, pelo crime de embriaguez ao volante.
Diante disso, ele foi conduzido à delegacia, onde o mandado judicial foi cumprido, permanecendo à disposição da Justiça.