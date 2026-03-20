O Torneio da Uva tem início neste sábado (21) em Jundiaí, com jogos simultâneos em três locais da cidade. Organizada pela Liga Jundiaiense de Futsal, a competição reúne equipes de base e integra o calendário esportivo municipal.

A rodada de abertura contará com partidas nas categorias sub-8, sub-9, sub-10, sub-12, sub-14 e sub-16. Além de equipes da cidade, o torneio também recebe times de municípios da região, ampliando o nível de competitividade.

Os jogos serão disputados no CECE Romão de Souza, no CECE Nicolino de Lucca (Bolão) e no Clube São João. A programação começa a partir das 13h, com sequência de confrontos ao longo da tarde.