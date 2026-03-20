20 de março de 2026
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COMEMORAÇÃO

Aniversário de Itupeva: festa dos 61 anos começa hoje

Por Redação | Prefeitura de Itupeva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Itupeva
A programação inclui shows musicais, pesca solidária, a 1ª Itupeva Run, cinema gratuito com grandes sucessos, área kids e também o parabéns com distribuição de bolo
A programação inclui shows musicais, pesca solidária, a 1ª Itupeva Run, cinema gratuito com grandes sucessos, área kids e também o parabéns com distribuição de bolo

Para celebrar os 61 anos de Itupeva, a prefeitura preparou uma programação especial com três dias de atividades voltadas à população, entre hoje (20) e domingo (22), no Parque da Cidade.

A programação inclui shows musicais, pesca solidária, a 1ª Itupeva Run, cinema gratuito com grandes sucessos, atrações infantis, área kids com brinquedos infláveis, além do tradicional parabéns oficial com distribuição de bolo para celebrar o aniversário do município.

A programação foi pensada para reunir famílias e moradores em um momento de celebração, lazer e convivência, marcando os 61 anos de emancipação de Itupeva, com atividades culturais, esportivas e de entretenimento para todas as idades.

Confira a programação

Sexta-feira (20)
18h – Cerimônia de abertura
20h30 às 22h30 – Show com Misturaeh
22h30 às 23h – Encerramento com a Escola de Samba Infratores do Samba

Sábado (21)
11h – Abertura dos portões da festa (DJ)
15h – Atração infantil: As Aventuras de Lipy & Cindy
16h30 – Parabéns oficial com distribuição de bolo
18h às 19h30 – Show com Henrique e Gustavo
20h às 22h30 – Show com Paulo Cesar e Monte Belo

Domingo (22)
7h – Largada da 1ª Itupeva Run
9h às 12h – Premiação da corrida no palco principal
Programação musical com DJ
16h – Espetáculo infantil Patati e Patatá
Programação musical com DJ
19h às 20h30 – Show com Um Só Ideal

Área kids
Durante os três dias do evento, haverá brinquedos infláveis para as crianças.

  • Sexta-feira: 18h às 23h
  • Sábado: 11h às 23h
  • Domingo: 11h às 23h

Cinema gratuito
A programação também contará com sessões de cinema gratuitas, com distribuição de pipoca e refrigerante.

Sexta-feira
19h – Como Treinar Seu Dragão (2025)

Sábado
11h – Encanto
15h – Moana
19h – Lilo & Stitch – O Filme

Domingo
11h – Toy Story 4
15h – Viva – A Vida é uma Festa
19h – Sonic 3

Pesca Solidária
Realizado no sábado e no domingo, com 30 participantes por horário.

  • 6h30 às 8h30
  • 9h às 11h
  • 11h30 às 13h30
  • 14h30 às 16h30

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