Para celebrar os 61 anos de Itupeva, a prefeitura preparou uma programação especial com três dias de atividades voltadas à população, entre hoje (20) e domingo (22), no Parque da Cidade.
A programação inclui shows musicais, pesca solidária, a 1ª Itupeva Run, cinema gratuito com grandes sucessos, atrações infantis, área kids com brinquedos infláveis, além do tradicional parabéns oficial com distribuição de bolo para celebrar o aniversário do município.
A programação foi pensada para reunir famílias e moradores em um momento de celebração, lazer e convivência, marcando os 61 anos de emancipação de Itupeva, com atividades culturais, esportivas e de entretenimento para todas as idades.
Confira a programação
Sexta-feira (20)
18h – Cerimônia de abertura
20h30 às 22h30 – Show com Misturaeh
22h30 às 23h – Encerramento com a Escola de Samba Infratores do Samba
Sábado (21)
11h – Abertura dos portões da festa (DJ)
15h – Atração infantil: As Aventuras de Lipy & Cindy
16h30 – Parabéns oficial com distribuição de bolo
18h às 19h30 – Show com Henrique e Gustavo
20h às 22h30 – Show com Paulo Cesar e Monte Belo
Domingo (22)
7h – Largada da 1ª Itupeva Run
9h às 12h – Premiação da corrida no palco principal
Programação musical com DJ
16h – Espetáculo infantil Patati e Patatá
Programação musical com DJ
19h às 20h30 – Show com Um Só Ideal
Área kids
Durante os três dias do evento, haverá brinquedos infláveis para as crianças.
- Sexta-feira: 18h às 23h
- Sábado: 11h às 23h
- Domingo: 11h às 23h
Cinema gratuito
A programação também contará com sessões de cinema gratuitas, com distribuição de pipoca e refrigerante.
Sexta-feira
19h – Como Treinar Seu Dragão (2025)
Sábado
11h – Encanto
15h – Moana
19h – Lilo & Stitch – O Filme
Domingo
11h – Toy Story 4
15h – Viva – A Vida é uma Festa
19h – Sonic 3
Pesca Solidária
Realizado no sábado e no domingo, com 30 participantes por horário.
- 6h30 às 8h30
- 9h às 11h
- 11h30 às 13h30
- 14h30 às 16h30