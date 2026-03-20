Para celebrar os 61 anos de Itupeva, a prefeitura preparou uma programação especial com três dias de atividades voltadas à população, entre hoje (20) e domingo (22), no Parque da Cidade.

A programação inclui shows musicais, pesca solidária, a 1ª Itupeva Run, cinema gratuito com grandes sucessos, atrações infantis, área kids com brinquedos infláveis, além do tradicional parabéns oficial com distribuição de bolo para celebrar o aniversário do município.

A programação foi pensada para reunir famílias e moradores em um momento de celebração, lazer e convivência, marcando os 61 anos de emancipação de Itupeva, com atividades culturais, esportivas e de entretenimento para todas as idades.

Confira a programação