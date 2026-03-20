20 de março de 2026
BRASIL

Hugo Souza é convocado para Seleção após lesão de Alisson

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Rafael Ribeiro / CBF
Goleiro substitui Alisson após corte por lesão
A Seleção Brasileira teve alteração na lista de convocados para os amistosos da Data Fifa. Nesta sexta-feira (20), a CBF anunciou a convocação de Hugo Souza, que entra no lugar de Alisson, cortado por lesão. 

O goleiro do Corinthians foi chamado pelo técnico Carlo Ancelotti para integrar o grupo que enfrentará França e Croácia nos Estados Unidos. Os confrontos estão marcados para os dias 26 e 31 de março. 

A baixa de Alisson obrigou a comissão técnica a recorrer a um novo nome para a posição. A entidade não detalhou o problema físico do atleta, mas confirmou sua ausência dos compromissos 

Hugo Souza, de 27 anos, vive bom momento no futebol brasileiro e ganha nova oportunidade na equipe principal. Ele se junta aos demais goleiros convocados para a sequência de preparação. 

Os amistosos servirão como testes finais antes da convocação definitiva para a Copa do Mundo, prevista para os próximos meses, quando o grupo será reduzido para a lista final.

