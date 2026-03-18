Policiais civis da 1ª DIG/Deic de Campinas prenderam uma mulher de 53 anos, nesta semana, suspeita de comercializar ilegalmente o medicamento tirzepatida - conhecido pelas chamadas “canetas emagrecedoras” -, em um complexo de condomínios de alto padrão na cidade.

De acordo com o delegado Marcel Fehr, a venda era feita de forma clandestina pela internet, o que indica que a atuação da suspeita pode ter alcançado não apenas clientes em Campinas, mas também em outras regiões.

Segundo a investigação, a mulher foi monitorada e flagrada com frascos da substância, além de aparelhos celulares. Durante buscas na residência, os policiais localizaram um total de 145 frascos do produto injetável da marca TG - proibida no Brasil e fabricada no Paraguai -, além de 21 iPhones.