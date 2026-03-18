Policiais civis da 1ª DIG/Deic de Campinas prenderam uma mulher de 53 anos, nesta semana, suspeita de comercializar ilegalmente o medicamento tirzepatida - conhecido pelas chamadas “canetas emagrecedoras” -, em um complexo de condomínios de alto padrão na cidade.
De acordo com o delegado Marcel Fehr, a venda era feita de forma clandestina pela internet, o que indica que a atuação da suspeita pode ter alcançado não apenas clientes em Campinas, mas também em outras regiões.
Segundo a investigação, a mulher foi monitorada e flagrada com frascos da substância, além de aparelhos celulares. Durante buscas na residência, os policiais localizaram um total de 145 frascos do produto injetável da marca TG - proibida no Brasil e fabricada no Paraguai -, além de 21 iPhones.
Em depoimento, a suspeita afirmou que os produtos eram trazidos por sobrinhos que vivem na região de Foz do Iguaçu. Os aparelhos também eram vendidos por ela pela internet.
Ela foi presa em flagrante por crime contra a saúde pública, conforme o artigo 273 do Código Penal, considerado inafiançável.
Após a prisão, a mulher foi encaminhada para a cadeia de Paulínia.