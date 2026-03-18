Três pessoas foram vítimas de sequestro, roubo e agressões, sendo mantidas em cativeiro em um matagal em Itatiba, nesta terça-feira (17). A ação mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Itatiba, resultando na libertação das vítimas, na prisão de quatro suspeitos e na recuperação de parte dos bens levados, além de um dos caminhões roubados.

De acordo com a PM, a corporação recebeu denúncia de que três pessoas estavam amarradas em um matagal às margens da rodovia Luciano Consoline. Equipes foram enviadas ao local e, ao perceberem a chegada das viaturas, os criminosos fugiram pela mata. Um deles foi capturado logo em seguida, enquanto o outro acabou localizado horas depois com apoio do helicóptero Águia.

Após serem libertadas - uma delas com ferimentos causados pelos criminosos-, as vítimas relataram que haviam sido abordadas em um posto de combustíveis, onde sofreram o roubo e o sequestro. Na ação criminosa, dois caminhões foram levados.