Três pessoas foram vítimas de sequestro, roubo e agressões, sendo mantidas em cativeiro em um matagal em Itatiba, nesta terça-feira (17). A ação mobilizou equipes da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Itatiba, resultando na libertação das vítimas, na prisão de quatro suspeitos e na recuperação de parte dos bens levados, além de um dos caminhões roubados.
De acordo com a PM, a corporação recebeu denúncia de que três pessoas estavam amarradas em um matagal às margens da rodovia Luciano Consoline. Equipes foram enviadas ao local e, ao perceberem a chegada das viaturas, os criminosos fugiram pela mata. Um deles foi capturado logo em seguida, enquanto o outro acabou localizado horas depois com apoio do helicóptero Águia.
Após serem libertadas - uma delas com ferimentos causados pelos criminosos-, as vítimas relataram que haviam sido abordadas em um posto de combustíveis, onde sofreram o roubo e o sequestro. Na ação criminosa, dois caminhões foram levados.
As informações foram compartilhadas entre as forças de segurança, e a Guarda Municipal também passou a atuar na ocorrência. Durante as buscas, os GMs conseguiram localizar um carro utilizado para dar apoio ao crime. No veículo estavam dois suspeitos, que foram presos. Com eles, foram recuperados pertences das vítimas. Um dos caminhões roubados também foi localizado pelas equipes da Guarda Municipal.
A ocorrência foi registrada na delegacia e será investigada pela Polícia Civil, possivelmente por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Jundiaí.