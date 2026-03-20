Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Loja da China, no distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Com ele foram apreendidas centenas de porções de entorpecentes.

Os guardas faziam patrulhamento próximo ao 'escadão' - local conhecido por ser ponto de tráfico -, quando avistaram um homem em atitude suspeita.

Ele percebeu que iria ser abordado e tentou fugir, mas sem sucesso.