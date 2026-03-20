20 de março de 2026
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GM prende suspeito no 'escadão' do parque Loja da China

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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O suspeito foi levado para a delegacia, onde acabou preso em flagrante
O suspeito foi levado para a delegacia, onde acabou preso em flagrante

Um homem de 31 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Loja da China, no distrito do Botujuru, em Campo Limpo Paulista. Com ele foram apreendidas centenas de porções de entorpecentes.

Os guardas faziam patrulhamento próximo ao 'escadão' - local conhecido por ser ponto de tráfico -, quando avistaram um homem em atitude suspeita.

Ele percebeu que iria ser abordado e tentou fugir, mas sem sucesso.

Detido, ele confessou que estava em atividade criminosa no local e recebeu voz de prisão.

Conduzido à delegacia, ele foi preso e as drogas que estavam com ele foram apreendidas.

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