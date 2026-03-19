20 de março de 2026
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PAULISTÃO A3

O que o Paulista precisa para avançar a próxima fase?

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Para se classificar, o Galo precisa terminar entre os oito primeiros colocados. O adversário direto é justamente o Catanduva
Para se classificar, o Galo precisa terminar entre os oito primeiros colocados. O adversário direto é justamente o Catanduva

O Paulista entra em campo neste sábado (21), às 15h, contra o Catanduva, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da Série A3, precisando vencer e torcer por resultados paralelos para garantir vaga na próxima fase. A equipe ocupa a 10ª colocação, com 20 pontos.

Para se classificar, o Galo precisa terminar entre os oito primeiros colocados. O adversário direto é justamente o Catanduva, nono colocado com 21 pontos, enquanto o União São João aparece em oitavo, também com 21.

Além de superar o Catanduva fora de casa, o Paulista terá que torcer por um tropeço do União São João, que joga em casa contra o São Bernardo, atual sexto colocado com 22 pontos e ainda brigando por melhor posição na tabela.

A combinação de resultados é determinante, já que uma vitória simples não garante a classificação sem o auxílio de outros placares. O confronto direto ainda aumenta o peso da partida para o time jundiaiense.

Diante do cenário, o duelo deste sábado ganha caráter decisivo para o Paulista, que precisa fazer sua parte e acompanhar de perto o desempenho dos concorrentes para seguir vivo na competição. 

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