Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Jardim Guanabara, em Jundiaí, suspeito de matar um cachorro a facadas após o animal ter comido uma de suas plantas de maconha.
A prisão foi realizada por agentes da Guarda Municipal, acionados por uma testemunha. Segundo a denúncia, o homem teria entrado em um matagal com um cachorro e uma faca e, ao retornar, estava sem o animal e com as roupas sujas de sangue.
Os guardas foram até o local indicado e encontraram o cão morto, com ferimentos graves e exposição de vísceras.
Com base em informações sobre o suspeito, a equipe foi até a residência dele, onde ele foi abordado. O homem confessou o crime, alegando que matou o animal após ele ter comido uma de suas plantas de maconha.
Durante buscas no imóvel, os agentes localizaram pés de maconha e uma faca com vestígios de sangue na cozinha.
Ao ser informado de que seria conduzido à delegacia, o suspeito passou a agir de forma agressiva e a proferir ofensas contra os agentes.
A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial de Jundiaí, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de maus-tratos a animais, tráfico de entorpecentes e desacato.