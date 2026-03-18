Um homem foi preso na madrugada desta quarta-feira (18), no bairro Jardim Guanabara, em Jundiaí, suspeito de matar um cachorro a facadas após o animal ter comido uma de suas plantas de maconha.

A prisão foi realizada por agentes da Guarda Municipal, acionados por uma testemunha. Segundo a denúncia, o homem teria entrado em um matagal com um cachorro e uma faca e, ao retornar, estava sem o animal e com as roupas sujas de sangue.

Os guardas foram até o local indicado e encontraram o cão morto, com ferimentos graves e exposição de vísceras.