O vereador de Jundiaí, Leandro Basson, irá deixar o Partido Liberal (PL) para se filiar ao Podemos, em uma movimentação política que deve ser oficializada nesta sexta-feira (20). A assinatura da nova filiação ocorrerá durante um evento na cidade de São Paulo, que contará com a presença de lideranças nacionais da sigla, entre elas, a presidente nacional do partido, Renata Abreu. A mudança acontece com aval dos diretórios municipal, estadual e federal do PL, que autorizaram a saída de Basson mesmo fora da janela partidária.

Além de Basson, o deputado federal Delegado Palumbo também fará a migração para o Podemos. Palumbo, que é uma liderança conhecida na área da segurança pública, deve apoiar Basson em seus próximos passos políticos. O parlamentar será pré-candidato a deputado estadual nas próximas eleições.

Em declaração, Basson afirmou que chega ao Podemos com o objetivo de somar forças e contribuir com o crescimento do partido. “Quero agradecer à Renata Abreu, presidente do partido. Venho para agregar e somar, e a chegada do Delegado Palumbo também teve grande influência para que eu estivesse no Podemos. Foi um consenso a construção da pré-candidatura”, disse.