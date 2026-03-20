O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (UNIÃO), afirmou que o próximo período eleitoral será decisivo para ampliar a capacidade de investimento e articulação do município. Segundo ele, a ausência de deputados com base na cidade tem impactado diretamente o desenvolvimento regional. “Se tivéssemos deputados, o governo poderia ser potencializado. O prefeito hoje acaba tendo uma tripla função”, destacou, ao citar agendas recentes em Brasília e reuniões com o governador em busca de melhorias para a cidade. A declaração foi dada em entrevista ao programa Bastidores da Política, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves, da Rádio Difusora AM 810, nesta quinta-feira (19).

Martinelli ressaltou que, sem representantes diretos, Jundiaí perde força política na disputa por recursos. “Quando o deputado vai destinar emendas, ele prioriza cidades que são sua base eleitoral. Se tivéssemos representantes, teríamos mais voz”, afirmou. Ele lembrou que o município, que historicamente elegia parlamentares, está há oito anos sem um nome próprio na Assembleia Legislativa do Estado de SP ou no Congresso Nacional.

Entre os principais desafios apontados pelo prefeito estão áreas como mobilidade urbana e saúde. Ele destacou que Jundiaí é cortada por importantes rodovias e precisa de avanços em projetos estruturais. “Com deputados, teríamos mais força para tirar esses projetos do papel”, disse. Na saúde, Martinelli chamou atenção para a sobrecarga do sistema, com número de leitos abaixo da demanda e o hospital regional atendendo 42 cidades, além da necessidade de ampliar serviços como hemodiálise.