O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli (UNIÃO), afirmou que o próximo período eleitoral será decisivo para ampliar a capacidade de investimento e articulação do município. Segundo ele, a ausência de deputados com base na cidade tem impactado diretamente o desenvolvimento regional. “Se tivéssemos deputados, o governo poderia ser potencializado. O prefeito hoje acaba tendo uma tripla função”, destacou, ao citar agendas recentes em Brasília e reuniões com o governador em busca de melhorias para a cidade. A declaração foi dada em entrevista ao programa Bastidores da Política, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves, da Rádio Difusora AM 810, nesta quinta-feira (19).
Martinelli ressaltou que, sem representantes diretos, Jundiaí perde força política na disputa por recursos. “Quando o deputado vai destinar emendas, ele prioriza cidades que são sua base eleitoral. Se tivéssemos representantes, teríamos mais voz”, afirmou. Ele lembrou que o município, que historicamente elegia parlamentares, está há oito anos sem um nome próprio na Assembleia Legislativa do Estado de SP ou no Congresso Nacional.
Entre os principais desafios apontados pelo prefeito estão áreas como mobilidade urbana e saúde. Ele destacou que Jundiaí é cortada por importantes rodovias e precisa de avanços em projetos estruturais. “Com deputados, teríamos mais força para tirar esses projetos do papel”, disse. Na saúde, Martinelli chamou atenção para a sobrecarga do sistema, com número de leitos abaixo da demanda e o hospital regional atendendo 42 cidades, além da necessidade de ampliar serviços como hemodiálise.
O prefeito também citou dificuldades financeiras enfrentadas pelo município, incluindo um déficit anual de cerca de R$ 42 milhões relacionados ao teto MAC, recurso federal destinado à média e alta complexidade na saúde. “Estamos atendendo acima da capacidade e reivindicando esses valores junto ao Ministério da Saúde. Quando chegamos lá, sempre perguntam: quem é o deputado de vocês?”, relatou. Ele ainda mencionou demandas como melhorias no IML, Fatec, Poupatempo e a realização de mutirões de cirurgias.
Apesar das dificuldades, Martinelli destacou avanços na cidade e ressaltou que será o governo que mais entregará unidades básicas de saúde, em bairros como Tamoio, Ivoturucaia, Vila Maringá e Rio Acima, além de obras já concluídas em regiões como Vila Rio Branco. Segundo ele, o crescimento dos custos do município tem reduzido a capacidade de investimento. Atualmente, menos de 3% do orçamento é destinado a novos projetos, percentual bem abaixo dos cerca de 10% registrados antigamente, o que reforça a necessidade de representantes da região.
Por fim, o prefeito defendeu maior conscientização do eleitorado e a união de lideranças locais em torno de candidaturas da região. Ele citou nomes como os vereadores Juninho Adilson e o presidente da Câmara, Edicarlos Vieira, ambos do União, como possíveis pré-candidatos, e reforçou a importância do voto regional. “Esse é um momento de reflexão. Precisamos conscientizar as pessoas para votarem em quem tem raiz aqui. Só assim teremos representantes e uma voz ativa para lutar por Jundiaí e toda a região”, concluiu.