A Guarda Municipal de Jundiaí entra em campo neste sábado (21), às 10h, para decidir vaga na semifinal do Campeonato Paulista das Guardas Municipais. A equipe enfrenta Indaiatuba no jogo de volta das quartas de final.
No confronto de ida, Jundiaí venceu por 1 a 0 e agora joga pelo empate para avançar. Já Indaiatuba precisa vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal.
Apesar da vantagem, o duelo coloca frente a frente campanhas distintas. Jundiaí terminou a primeira fase na oitava colocação, com quatro vitórias, dois empates e seis derrotas. Já Indaiatuba liderou com 11 vitórias em 12 jogos.
O confronto integra a rodada decisiva das quartas de final, que também conta com os duelos entre São Paulo x Santana de Parnaíba, Praia Grande x Campinas e Santos x Ribeirão.
A expectativa é de jogo equilibrado, com Jundiaí buscando confirmar a classificação e Indaiatuba tentando reverter o resultado para seguir na competição.