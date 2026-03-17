Dois homens foram detidos por policiais militares na noite desta terça-feira (17), suspeitos de assaltarem uma residência no bairro Vianelo, em Jundiaí.
Segundo informações, os criminosos invadiram o imóvel e renderam um casal de idosos, moradores do local. As vítimas foram ameaçadas e obrigadas a indicar onde estavam objetos de valor.
Após o roubo, os assaltantes fugiram levando alianças e outros pertences.
A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter dois suspeitos. Eles foram encaminhados ao Plantão Policial de Jundiaí, onde a ocorrência está sendo apresentada.
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