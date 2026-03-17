17 de março de 2026
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DOIS DETIDOS

Idosos sofrem assalto em casa nesta noite em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
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Dois homens foram detidos por policiais militares na noite desta terça-feira (17), suspeitos de assaltarem uma residência no bairro Vianelo, em Jundiaí.

Segundo informações, os criminosos invadiram o imóvel e renderam um casal de idosos, moradores do local. As vítimas foram ameaçadas e obrigadas a indicar onde estavam objetos de valor.

Após o roubo, os assaltantes fugiram levando alianças e outros pertences.

A Polícia Militar foi acionada e conseguiu deter dois suspeitos. Eles foram encaminhados ao Plantão Policial de Jundiaí, onde a ocorrência está sendo apresentada.

Mais informações a qualquer momento.

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