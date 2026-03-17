Dois homens foram detidos por policiais militares na noite desta terça-feira (17), suspeitos de assaltarem uma residência no bairro Vianelo, em Jundiaí.

Segundo informações, os criminosos invadiram o imóvel e renderam um casal de idosos, moradores do local. As vítimas foram ameaçadas e obrigadas a indicar onde estavam objetos de valor.

Após o roubo, os assaltantes fugiram levando alianças e outros pertences.