Um homem ficou ferido após perder o controle do carro e invadir uma casa na noite desta quarta-feira (18), na Vila Popular, em Várzea Paulista.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O motorista ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros.

Após o resgate, ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde permaneceu em observação.