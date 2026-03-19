19 de março de 2026
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FICOU FERIDO

Homem perde o controle do carro e invade casa

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)
Ele foi socorrido à Unidade de Pronto Atendimento (UPA)

Um homem ficou ferido após perder o controle do carro e invadir uma casa na noite desta quarta-feira (18), na Vila Popular, em Várzea Paulista.

A ocorrência foi atendida por equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. O motorista ficou preso nas ferragens e precisou ser resgatado pelos bombeiros.

Após o resgate, ele foi socorrido e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município, onde permaneceu em observação.

Durante o atendimento, os policiais consultaram os dados do condutor e constataram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) válida e que o veículo estava com o licenciamento atrasado.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel atingido.

Apesar do impacto, os moradores da casa não ficaram feridos.

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