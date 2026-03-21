Atendimento em casa, UBSs mais acessíveis e uma rede de cuidado que cresce junto com a cidade: Várzea Paulista fortalece um modelo de saúde que prioriza proximidade, acolhimento e qualidade de vida.

Em Várzea Paulista, saúde pública significa estar perto das pessoas. E essa mudança começa onde o cuidado faz mais diferença: na casa do paciente e nos bairros da cidade.

Um dos exemplos mais marcantes dessa nova fase é o programa Melhor em Casa, que leva atendimento médico e multiprofissional diretamente ao domicílio de moradores que têm dificuldade de locomoção ou precisam de acompanhamento contínuo. A iniciativa garante conforto, dignidade e assistência qualificada sem que o paciente precise sair de casa.