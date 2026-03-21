Atendimento em casa, UBSs mais acessíveis e uma rede de cuidado que cresce junto com a cidade: Várzea Paulista fortalece um modelo de saúde que prioriza proximidade, acolhimento e qualidade de vida.
Em Várzea Paulista, saúde pública significa estar perto das pessoas. E essa mudança começa onde o cuidado faz mais diferença: na casa do paciente e nos bairros da cidade.
Um dos exemplos mais marcantes dessa nova fase é o programa Melhor em Casa, que leva atendimento médico e multiprofissional diretamente ao domicílio de moradores que têm dificuldade de locomoção ou precisam de acompanhamento contínuo. A iniciativa garante conforto, dignidade e assistência qualificada sem que o paciente precise sair de casa.
Desde que foi implantado, em 2022, o programa já realizou mais de 1.500 atendimentos, sendo mais de 400 acompanhamentos apenas em 2025. As equipes, formadas por médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e assistentes sociais, trabalham de forma integrada com as Unidades Básicas de Saúde e os serviços de urgência, garantindo acompanhamento completo e contínuo.
Além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, o programa também ajuda a evitar internações desnecessárias e fortalece o vínculo entre a rede pública de saúde e as famílias da cidade.
Mas o cuidado não para dentro das casas. Nos bairros, a Prefeitura também tem investido no fortalecimento das Unidades Básicas de Saúde da Família, que são a porta de entrada do atendimento para a população.
Algumas unidades passaram a funcionar com horário estendido até as 19h, como as UBSs da Vila Real e do Jardim Promeca, facilitando o acesso de trabalhadores e estudantes que não conseguem procurar atendimento durante o horário tradicional.
Nas UBSs, a população encontra vacinação, acompanhamento de gestantes, controle de doenças crônicas, atendimento médico e distribuição de medicamentos nas farmácias municipais, que também contam com horário ampliado.
Com essas ações, Várzea Paulista constrói uma rede de saúde cada vez mais próxima da população, onde o cuidado começa no bairro, chega até a casa do paciente e garante atendimento mais humano, eficiente e acessível para todos.
Mais do que tratar doenças, a cidade investe em um modelo de saúde que acompanha a vida das pessoas — fortalecendo vínculos, prevenindo problemas e promovendo qualidade de vida em cada canto do município.