Em Várzea Paulista, a tradição virou estratégia de desenvolvimento. A cidade passou a olhar para aquilo que já faz parte da sua identidade — cultura, história e produção — como uma forma de gerar turismo, movimentar a economia e fortalecer o orgulho de quem vive aqui.
Símbolos locais como a Festa das Orquídeas e o título de Capital Nacional do Panetone mostram como cultura, empreendedorismo e vocação produtiva podem caminhar juntos para projetar o município na região.
A força da Festa das Orquídeas
Um dos eventos mais tradicionais da cidade é a Festa das Orquídeas, que se tornou referência cultural e turística em Várzea Paulista.
A cada edição, o evento reúne milhares de visitantes, produtores, colecionadores e apaixonados por flores. Em 2025, foram mais de 30 mil pessoas em três dias, com mais de 350 espécies de orquídeas e cerca de 40 mil plantas expostas e comercializadas.
Mas a festa vai além da exposição. O público encontra gastronomia, apresentações culturais, artesanato e literatura local, transformando o evento em um grande encontro da comunidade.
Para o prefeito Rodolfo Braga, a valorização da tradição fortalece a cidade. “Quando valorizamos nossa cultura, geramos oportunidades. A Festa das Orquídeas movimenta a economia e reforça a identidade de Várzea Paulista.”
Rota das Orquídeas
A tradição também virou experiência turística. A cidade criou a Rota Turística das Orquídeas – Caminhos de Várzea Paulista, o primeiro circuito turístico oficial do município.
O roteiro conecta pontos importantes da história local, como a Casa da Memória, a Estação Ferroviária, espaços de cultivo de orquídeas e a Indústria Romanato. O passeio permite que moradores e visitantes conheçam melhor a história, a cultura e as vocações produtivas da cidade.
Cultura que gera oportunidades
A política cultural do município também aposta na valorização dos talentos locais.
A Feira Criativa reúne regularmente mais de 50 artesãos, criando espaço para exposição e venda de produtos feitos na cidade. Oficinas culturais, programas de formação artística e editais da Política Nacional Aldir Blanc ampliam o acesso à cultura e incentivam novos projetos.
Outro destaque é o programa Prata da Casa, que valoriza artistas locais em eventos públicos e fortalece a cena cultural da cidade.
Capital Nacional do Panetone
Se as flores são um símbolo cultural, o panetone é um símbolo econômico.
Várzea Paulista é conhecida como a Capital Nacional do Panetone. Desde 2001, a cidade abriga a indústria Romanato, responsável pela produção de cerca de 20 milhões de panetones por ano, distribuídos para todo o Brasil e também para o exterior.
Para reforçar essa identidade, a cidade apresentou o projeto simbólico do maior panetone do mundo, com cerca de 350 quilos, iniciativa que pretende atrair visitantes e gerar visibilidade especialmente no período de fim de ano.
Orgulho da cidade
Ao valorizar suas tradições e vocações produtivas, Várzea Paulista mostra que desenvolvimento também nasce da identidade local.
Entre flores, cultura e panetones, a cidade constrói uma marca própria e fortalece sua presença na região.
Porque, em Várzea Paulista, tradição não é apenas memória — é também o caminho para o futuro.