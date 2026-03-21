Em Várzea Paulista, a tradição virou estratégia de desenvolvimento. A cidade passou a olhar para aquilo que já faz parte da sua identidade — cultura, história e produção — como uma forma de gerar turismo, movimentar a economia e fortalecer o orgulho de quem vive aqui.

Símbolos locais como a Festa das Orquídeas e o título de Capital Nacional do Panetone mostram como cultura, empreendedorismo e vocação produtiva podem caminhar juntos para projetar o município na região.

A força da Festa das Orquídeas

Um dos eventos mais tradicionais da cidade é a Festa das Orquídeas, que se tornou referência cultural e turística em Várzea Paulista.