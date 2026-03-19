19 de março de 2026
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UM HOMEM PRESO

Força Tática recupera moto levada em assalto em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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A moto foi recuperada e será devolvida ao proprietário
A moto foi recuperada e será devolvida ao proprietário

Uma moto levada por um ladrão durante um assalto ocorrido em Jundiaí, no último dia 14, foi recuperada na noite desta quarta-feira (18), em Várzea Paulista, por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática do 49° Batalhão.

Os PMs faziam patrulhamento pelo bairro Jardim América 3, quando avistaram um homem sem capacete saindo de uma viela, na condução de uma moto sem placa.

Os agentes foram atrás e conseguiram abordar o suspeito, constatando durante averiguação, que a moto estava com queixa de roubo, ocorrido na região do Retiro, em Jundiaí.

Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde acabou preso em flagrante por receptação.

A moto foi apreendida e será devolvida ao proprietário.

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