Uma moto levada por um ladrão durante um assalto ocorrido em Jundiaí, no último dia 14, foi recuperada na noite desta quarta-feira (18), em Várzea Paulista, por policiais militares do 1° Pelotão de Força Tática do 49° Batalhão.

Os PMs faziam patrulhamento pelo bairro Jardim América 3, quando avistaram um homem sem capacete saindo de uma viela, na condução de uma moto sem placa.

Os agentes foram atrás e conseguiram abordar o suspeito, constatando durante averiguação, que a moto estava com queixa de roubo, ocorrido na região do Retiro, em Jundiaí.