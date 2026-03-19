19 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
NOVO COMANDANTE

Santos anuncia Cuca como novo técnico

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Thiago Ribeiro/AGIF
Treinador retorna ao clube após saída de Vojvoda
Treinador retorna ao clube após saída de Vojvoda

O Santos anunciou nesta quinta-feira (19) a contratação do técnico Cuca para a sequência da temporada. O treinador assume o comando da equipe após a demissão de Juan Pablo Vojvoda, ocorrida após a derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro. 

Cuca assinou contrato até o fim de 2026 e chega acompanhado do auxiliar Cuquinha e do preparador físico Omar Feitosa. A diretoria agiu rapidamente para definir o novo comandante, com o objetivo de reorganizar o time ainda nas próximas rodadas da competição. 

Esta será a quarta passagem do treinador pelo clube. Cuca já comandou o Santos em 2008, 2018 e entre 2020 e 2021, período em que teve como principal destaque o vice-campeonato da Libertadores. 

A escolha por um nome experiente reflete a busca por uma resposta imediata dentro de campo. Internamente, o clube entende que o técnico conhece o ambiente e pode acelerar o processo de recuperação da equipe. 

O novo treinador deve assumir o time já nos próximos dias, com a missão de melhorar o desempenho no Brasileirão e dar estabilidade ao elenco na sequência da temporada. 

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários