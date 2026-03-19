O Santos anunciou nesta quinta-feira (19) a contratação do técnico Cuca para a sequência da temporada. O treinador assume o comando da equipe após a demissão de Juan Pablo Vojvoda, ocorrida após a derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro.

Cuca assinou contrato até o fim de 2026 e chega acompanhado do auxiliar Cuquinha e do preparador físico Omar Feitosa. A diretoria agiu rapidamente para definir o novo comandante, com o objetivo de reorganizar o time ainda nas próximas rodadas da competição.



Esta será a quarta passagem do treinador pelo clube. Cuca já comandou o Santos em 2008, 2018 e entre 2020 e 2021, período em que teve como principal destaque o vice-campeonato da Libertadores.