Em Várzea Paulista, a política de assistência social tem se consolidado como um dos pilares de proteção à população em situação de vulnerabilidade. Com uma rede estruturada e integrada, o município atua para garantir direitos, fortalecer vínculos familiares e promover inclusão social em diferentes frentes, contemplando crianças, adultos, pessoas com deficiência e idosos.

A base desse atendimento é o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que organiza os serviços de proteção social básica e especial. Em Várzea Paulista, essa rede é operacionalizada por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), além de equipamentos e programas complementares.

Os CRAS — unidades Central, Oeste e Norte — são a principal porta de entrada para as famílias. É nesses espaços que são realizados o Cadastro Único (CadÚnico) e os encaminhamentos para benefícios sociais, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Além disso, as equipes desenvolvem o PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).