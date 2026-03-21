Em Várzea Paulista, a política de assistência social tem se consolidado como um dos pilares de proteção à população em situação de vulnerabilidade. Com uma rede estruturada e integrada, o município atua para garantir direitos, fortalecer vínculos familiares e promover inclusão social em diferentes frentes, contemplando crianças, adultos, pessoas com deficiência e idosos.
A base desse atendimento é o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), que organiza os serviços de proteção social básica e especial. Em Várzea Paulista, essa rede é operacionalizada por meio dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), além de equipamentos e programas complementares.
Os CRAS — unidades Central, Oeste e Norte — são a principal porta de entrada para as famílias. É nesses espaços que são realizados o Cadastro Único (CadÚnico) e os encaminhamentos para benefícios sociais, como o Bolsa Família, a Tarifa Social de Energia e o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), destinado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Além disso, as equipes desenvolvem o PAIF (Proteção e Atendimento Integral à Família) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).
Quando há violação de direitos — como casos de violência física, psicológica, negligência ou abandono — o atendimento passa a ser acompanhado pelo CREAS, que oferece suporte técnico especializado e articulação com a rede de garantia de direitos.
Entre os destaques do município está o Centro de Convivência da Pessoa Idosa Lydia Mojola Gut, espaço dedicado à valorização da pessoa idosa. O CCPI promove atividades culturais, oficinas, música, dança, palestras e ações de saúde preventiva, reunindo cerca de 100 participantes em encontros que fortalecem laços e estimulam o envelhecimento ativo.
BOM PRATO ITINERANTE
A segurança alimentar também integra a estratégia municipal de proteção social. Por meio do Bom Prato Itinerante, em parceria com o Governo do Estado, refeições balanceadas são oferecidas a preços acessíveis, garantindo dignidade e apoio imediato a famílias em situação de vulnerabilidade. A iniciativa amplia o alcance das políticas públicas ao atender diferentes regiões da cidade com alimentação de qualidade.
As ações de conscientização também integram a agenda permanente da assistência social. Durante o Junho Violeta, por exemplo, são intensificadas campanhas de combate à violência contra a pessoa idosa, com rodas de conversa e mobilizações educativas.
Outra iniciativa relevante é o Programa Várzea Inclui, que oferece qualificação profissional, atividades ocupacionais e bolsa-auxílio para pessoas desempregadas há mais de seis meses e em situação de vulnerabilidade. A proposta é promover autonomia e reinserção produtiva, aliando assistência e oportunidade.
Para pessoas em situação de rua, o município conta ainda com o apoio do SOS Cristão, serviço de acolhimento institucional que oferece moradia provisória, alimentação e acompanhamento social, com foco na reintegração familiar e comunitária.
O atendimento é realizado de forma descentralizada, com unidades distribuídas em diferentes regiões da cidade, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. A população também pode acionar a Ouvidoria Municipal para denúncias, solicitações ou orientações, fortalecendo o controle social e a transparência.
Mais do que atender emergências, Várzea Paulista vem estruturando uma política pública de longo prazo, que combina proteção, convivência, segurança alimentar e inclusão. Ao integrar serviços, programas e ações educativas, o município reafirma o compromisso com a dignidade humana e com a construção de uma rede que acolhe, orienta e transforma realidades.