O casal de namorados colombianos preso com mais de R$ 5 mil em produtos furtados de duas farmácias, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (18), utilizou bolsas e sacolas revestidas com manta metálica para impedir que o alarme dos estabelecimentos disparasse ao saírem dos locais levando as mercadorias.
A artimanha foi descoberta pelos guardas municipais de Apoio Tático, no momento da prisão e da recuperação dos objetos.
Por conta disso, o delegado de plantão determinou a prisão do casal por furto qualificado.
As bolsas e sacolas foram apreendidas e as mercadorias devolvidas às vítimas.
COMO FOI
Um casal de namorados foi preso na noite desta quarta-feira (18), na região da rua do Retiro, em Jundiaí, suspeito de furtar medicamentos e outros produtos de duas farmácias da cidade.
A prisão foi feita por guardas municipais de Apoio Tático, após informações de que um casal havia cometido furto em uma farmácia na avenida Jundiaí. Com as características dos suspeitos, equipes iniciaram patrulhamento na região.
Posteriormente, a central de monitoramento informou que um casal com as mesmas características havia sido visto deixando outra farmácia, desta vez na rua do Retiro. Com isso, as equipes redirecionaram as buscas e localizaram os suspeitos em um carro nas proximidades.
Abordados, eles confessaram ter cometido os furtos momentos antes em dois estabelecimentos. No veículo, os guardas encontraram os produtos levados, avaliados em cerca de R$ 5 mil.
Segundo depoimento do casal, eles são colombianos, vivem na região central da capital paulista e mantêm um relacionamento. Eles também relataram que já haviam sido presos em 2022 por suspeita de furtos semelhantes em farmácias.
O casal foi encaminhado ao Plantão Policial de Jundiaí, onde permaneceu preso em flagrante. Ele foi levado para o Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista e ela para a Cadeia de Itupeva.
Os produtos recuperados foram devolvidos às farmácias vítimas.