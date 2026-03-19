O casal de namorados colombianos preso com mais de R$ 5 mil em produtos furtados de duas farmácias, em Jundiaí, na noite desta quarta-feira (18), utilizou bolsas e sacolas revestidas com manta metálica para impedir que o alarme dos estabelecimentos disparasse ao saírem dos locais levando as mercadorias.

A artimanha foi descoberta pelos guardas municipais de Apoio Tático, no momento da prisão e da recuperação dos objetos.

Por conta disso, o delegado de plantão determinou a prisão do casal por furto qualificado.