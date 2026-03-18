Um casal de namorados foi preso na noite desta quarta-feira (18), na região da rua do Retiro, em Jundiaí, suspeito de furtar medicamentos e outros produtos de duas farmácias da cidade.

A prisão foi feita por guardas municipais de Apoio Tático, após informações de que um casal havia cometido furto em uma farmácia na avenida Jundiaí. Com as características dos suspeitos, equipes iniciaram patrulhamento na região.

Posteriormente, a central de monitoramento informou que um casal com as mesmas características havia sido visto deixando outra farmácia, desta vez na rua do Retiro. Com isso, as equipes redirecionaram as buscas e localizaram os suspeitos em um carro nas proximidades.