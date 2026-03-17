Uma escola infantil particular no bairro Ponte São João, em Jundiaí, foi invadida por criminosos na madrugada desta terça-feira (17). Os bandidos levaram fios e outros itens aos quais conseguiram ter acesso.
Em um vídeo feito pela diretora da escola, compartilhado nas redes sociais, ela clama por socorro para a escola e para o bairro. No mesmo vídeo, a diretora relata que a escola já foi invadida e furtada outras vezes, sem que nada tenha sido feito. Ela também conta que várias casas estão sendo furtadas.
A escola sofreu prejuízos com mais este furto, cometido durante a madrugada e a ocorrência será registrada na delegacia para posteriore investigação da Polícia Civil.
DETENÇÃO
No final da tarde, uma equipe de Operações com Cães deteve no bairro um homem supeito do crime. Ele foi conduzido ao Plantão Policial onde foi ouvido e liberado pela autoridade policial por não estar mais em período de flagrante.