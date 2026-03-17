Uma escola infantil particular no bairro Ponte São João, em Jundiaí, foi invadida por criminosos na madrugada desta terça-feira (17). Os bandidos levaram fios e outros itens aos quais conseguiram ter acesso.

Em um vídeo feito pela diretora da escola, compartilhado nas redes sociais, ela clama por socorro para a escola e para o bairro. No mesmo vídeo, a diretora relata que a escola já foi invadida e furtada outras vezes, sem que nada tenha sido feito. Ela também conta que várias casas estão sendo furtadas.

A escola sofreu prejuízos com mais este furto, cometido durante a madrugada e a ocorrência será registrada na delegacia para posteriore investigação da Polícia Civil.