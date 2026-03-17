Um homem de 41 anos foi morto com golpes de canivete a facadas na noite desta segunda-feira (16), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o autor do crime.
A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de briga envolvendo dois homens. No entanto, ao chegarem ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância após sofrer duas facadas na cabeça e uma no peito.
Pouco tempo depois, os policiais foram informados de que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.
Segundo relatos de familiares à PM, a vítima era usuária de drogas desde a adolescência, e o crime teria ocorrido possivelmente durante uma discussão relacionada a entorpecentes.
No local, os policiais encontraram um canivete, utilizado no crime, além de uma muleta, que também teria sido usada nas agressões.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.
O caso segue sob investigação.