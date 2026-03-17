17 de março de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Homem é morto com golpes de canivete na cabeça em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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JORNAL DE JUNDIAÍ
O corpo foi encaminhado ao IML e depois liberado para sepultamento
O corpo foi encaminhado ao IML e depois liberado para sepultamento

Um homem de 41 anos foi morto com golpes de canivete a facadas na noite desta segunda-feira (16), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o autor do crime.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de briga envolvendo dois homens. No entanto, ao chegarem ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância após sofrer duas facadas na cabeça e uma no peito.

Pouco tempo depois, os policiais foram informados de que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

Segundo relatos de familiares à PM, a vítima era usuária de drogas desde a adolescência, e o crime teria ocorrido possivelmente durante uma discussão relacionada a entorpecentes.

No local, os policiais encontraram um canivete, utilizado no crime, além de uma muleta, que também teria sido usada nas agressões.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Jundiaí para exames necroscópicos e posterior liberação para sepultamento.

O caso segue sob investigação.

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