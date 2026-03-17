Um homem de 41 anos foi morto com golpes de canivete a facadas na noite desta segunda-feira (16), no bairro Jundiaí Mirim, em Jundiaí. A Polícia Civil investiga o caso para identificar o autor do crime.

A PM foi acionada para atender a uma ocorrência de briga envolvendo dois homens. No entanto, ao chegarem ao local, a vítima já havia sido socorrida por uma ambulância após sofrer duas facadas na cabeça e uma no peito.

Pouco tempo depois, os policiais foram informados de que o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.