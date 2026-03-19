Juntar forças para conquistar melhorias é essencial à Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Nesta semana, Luiz Fernando Machado, ex-prefeito de Jundiaí e candidato a Deputado Federal, esteve reunido no Palácio dos Bandeirantes, com o Secretário Chefe da Casa Civil Roberto Carneiro, o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga e seu vice, João Paulo de Souza, pré-candidato a Deputado Estadual. O tema central da conversa foi a busca por recursos para infraestrutura e saúde da cidade de Várzea, que está em vias de entregar o novo hospital para população. "A união de forças garante às cidades melhores resultados e entregas de qualidade para as pessoas", reforça Luiz Fernando.

Entrevista

Nesta quinta-feira, na Rádio Difusora AM 810, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli participa do programa “Bastidores da Política”, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves. A entrevista tem início marcado para 14h e terá, dentre outros assuntos, foco nas eleições de 2026. O bate-papo também será transmitido ao vivo pelo Instagram do Jornal de Jundiaí.