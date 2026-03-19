Juntar forças para conquistar melhorias é essencial à Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ). Nesta semana, Luiz Fernando Machado, ex-prefeito de Jundiaí e candidato a Deputado Federal, esteve reunido no Palácio dos Bandeirantes, com o Secretário Chefe da Casa Civil Roberto Carneiro, o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga e seu vice, João Paulo de Souza, pré-candidato a Deputado Estadual. O tema central da conversa foi a busca por recursos para infraestrutura e saúde da cidade de Várzea, que está em vias de entregar o novo hospital para população. "A união de forças garante às cidades melhores resultados e entregas de qualidade para as pessoas", reforça Luiz Fernando.
Entrevista
Nesta quinta-feira, na Rádio Difusora AM 810, o prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli participa do programa “Bastidores da Política”, apresentado pelo jornalista Itamar Gonçalves. A entrevista tem início marcado para 14h e terá, dentre outros assuntos, foco nas eleições de 2026. O bate-papo também será transmitido ao vivo pelo Instagram do Jornal de Jundiaí.
População ativa
A Prefeitura de Várzea Paulista realizará duas audiências públicas para discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027. Os encontros acontecem nos dias 28 de março, às 10h, e 31 de março, às 19h, no auditório da Praça CEU. A participação é aberta à população. A LDO define metas fiscais e prioridades do governo para o próximo ano, além de orientar a elaboração do orçamento municipal. O instrumento também estabelece regras para controle de despesas e execução dos gastos públicos.
Na mira
O prefeito de Campo Limpo Paulista, Adeildo Nogueira (PL), tem sido alvo de críticas pela falta de ações de zeladoria no município. Vereadores e moradores apontam problemas na conservação das vias em bairros como Jardim América, Parque Niágara e Jardim Laura. A ausência de serviços de roçagem, especialmente na região do Botujuru, também está entre as principais reclamações.
Medidas urgentes
A União propôs que estados e o Distrito Federal zerem temporariamente o ICMS sobre a importação de diesel para conter a alta dos combustíveis. A medida foi apresentada por Dario Durigan, do Ministério da Fazenda, durante reunião do Confaz nesta quarta-feira (18). Em contrapartida, o governo federal se compromete a compensar 50% das perdas de arrecadação. A proposta surge em meio à alta do diesel após conflitos no Oriente Médio. O impacto estimado é de R$ 3 bilhões por mês, sendo metade coberta pela União.
Investigação
A CPI do Crime Organizado do Senado aprovou, nesta quarta-feira (18), requerimentos para aprofundar as investigações sobre fraudes envolvendo o Banco Master e a Reag Investimentos. Entre as medidas, está o pedido de informações sobre os beneficiários finais dos fundos ligados às instituições. Por outro lado, a comissão rejeitou, por 6 votos a 2, a quebra dos sigilos bancário e fiscal do ex-ministro Paulo Guedes. Parlamentares governistas apontavam o ex-ministro como possível facilitador do esquema. A decisão mantém o foco das apurações nas instituições financeiras investigadas.