Com o cenário político nacional em constante movimento e possíveis nomes à presidência ganhando força, como Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Ratinho Jr. e Eduardo Leite (PSD), lideranças partidárias da região de Jundiaí projetam, de acordo com as necessidades avaliadas, quais devem ser as prioridades do governo federal para os próximos anos. Em comum, está a avaliação de que a presença da União é cada vez mais necessária para fortalecer o município

Para Felipe Pinheiro, porta-voz da Rede Sustentabilidade, os investimentos federais já começam a aparecer, especialmente por meio do Novo PAC. “O governo destinou recursos importantes para a região, principalmente em infraestrutura e saúde. E essa tendência deve continuar, independentemente de quem for eleito, já que a região segue em crescimento”, afirma. Ele destaca ainda a importância de eleger representantes locais no Congresso para ampliar a captação de recursos e investir em mobilidade e adaptação climática.

Na mesma linha, Cintia Vanessa, presidente do PSOL, defende que o foco deve estar no combate às desigualdades. “É preciso investir nas periferias, em saúde, educação, mobilidade e moradia. A polarização atrapalha quando impede avanços, mas não pode ser desculpa para deixar de enfrentar os problemas reais da população”, diz.