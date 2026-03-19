Nós falamos muito sobre força de vontade, disciplina, esforço pessoal e tantas outras coisas que podemos realizar para alcançar os nossos objetivos. Mas falamos pouco sobre o ambiente que nos cerca. E a verdade é simples: ninguém floresce sozinho — e ninguém floresce em qualquer lugar.

Uma planta pode ter potencial para dar frutos, mas, se for colocada em solo infértil, sem luz e sem água, ela não cresce. Não porque não tenha vida dentro dela, mas porque o ambiente não permite.

Assim também somos nós. Assim também são os ambientes em que estamos inseridos: eles constroem ou corroem. Porque, assim como uma planta precisa de solo, luz e água para florescer, seres humanos também precisam de ambientes que favoreçam a vida.

Precisamos entender que o lugar onde estamos influencia nossos pensamentos, nossas emoções e até nossa identidade. Quantas vezes saímos de alguns lugares totalmente diferentes da forma como entramos? Ou melhores ou piores, mas dificilmente iguais, principalmente quando passamos um bom tempo naquele lugar.

Você já parou para pensar sobre o poder dos ambientes?

Ambientes saudáveis são aqueles onde nosso crescimento é incentivado, onde podemos ser quem realmente somos, com nossas vulnerabilidades e qualidades. São lugares onde o aprendizado é estimulado e onde nos é oferecida segurança emocional. Como é bom estarmos em ambientes assim.

Mas os ambientes tóxicos também existem. Eles geram medos constantes, minam nossa autoestima, abafam ideias e nos fazem duvidar de nós mesmos. Ninguém adoece apenas por fraqueza. Muitas vezes, o adoecimento acontece por exposição prolongada a ambientes que pressionam, desvalorizam e silenciam.

Durante muito tempo acreditou-se que o sofrimento emocional era apenas uma questão individual — falta de resiliência, de força ou de equilíbrio pessoal. Mas a ciência tem mostrado que o ambiente exerce um papel determinante na saúde mental.

A Organização Mundial da Saúde alerta que ansiedade e depressão relacionadas ao trabalho fazem com que cerca de 12 bilhões de dias de trabalho sejam perdidos todos os anos no mundo, gerando um impacto econômico estimado em US$ 1 trilhão em perda de produtividade.

Esses números revelam algo importante: ambientes não são neutros.

Eles moldam comportamentos, influenciam emoções e podem fortalecer ou enfraquecer quem está dentro deles.

O ambiente molda o nosso padrão. Nós nos tornamos parecidos com aquilo com que convivemos.

Se estamos cercados por críticas excessivas, aprendemos a nos criticar.

Se estamos cercados por incentivo, aprendemos a tentar novamente.

Se estamos em ambientes onde há respeito, aprendemos a respeitar.

Ambientes criam padrões internos. E é por isso que, às vezes, não precisamos de mais força, mas sim de um novo ambiente. Não é sobre desistir ao primeiro desconforto. Mas também não é sobre permanecer onde há constante desgaste da alma.

Uma pergunta se faz necessária em nossa jornada: o ambiente onde você está hoje

te impulsiona ou te limita? Te fortalece ou te esgota? Te aproxima da sua melhor versão ou te faz diminuir para caber?

Nem todo lugar que nos acolhe nos faz crescer.E nem todo lugar que nos desafia nos destrói.

Mas ambientes saudáveis sempre produzem vida — ainda que exista esforço.Escolher ambientes é escolher destino.Ambiente não é apenas espaço físico.

É cultura.É conversa.É atmosfera.É energia emocional.

E, às vezes, florescer começa com uma decisão silenciosa: mudar de solo.

Porque ninguém foi criado para apenas sobreviver.Fomos feitos para florescer — e florescer exige um solo saudável.

Paula Passos é formada em pedagogia, com pós em Educação Parental, e atualmente cursando MBA em Psicologia Organizacional e Gestão de Pessoas