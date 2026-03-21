Várzea Paulista conquistou o 1º lugar em Segurança Pública entre municípios do mesmo porte no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, levantamento nacional divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O resultado coloca a cidade entre as mais seguras do país entre municípios com mais de 80 mil habitantes.

O ranking utiliza dados oficiais do IBGE, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde e avalia indicadores como mortalidade violenta, mortes no trânsito e estrutura das forças de segurança.

O reconhecimento é resultado de uma série de investimentos feitos pela cidade nos últimos anos. Entre eles estão a compra de novos armamentos, aquisição de viaturas, ampliação da frota da Guarda Civil Municipal e capacitação dos agentes, garantindo mais presença e atuação nos bairros.