Várzea Paulista conquistou o 1º lugar em Segurança Pública entre municípios do mesmo porte no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, levantamento nacional divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). O resultado coloca a cidade entre as mais seguras do país entre municípios com mais de 80 mil habitantes.
O ranking utiliza dados oficiais do IBGE, Ministério da Justiça e Ministério da Saúde e avalia indicadores como mortalidade violenta, mortes no trânsito e estrutura das forças de segurança.
O reconhecimento é resultado de uma série de investimentos feitos pela cidade nos últimos anos. Entre eles estão a compra de novos armamentos, aquisição de viaturas, ampliação da frota da Guarda Civil Municipal e capacitação dos agentes, garantindo mais presença e atuação nos bairros.
Outro eixo central da política municipal de segurança é o fortalecimento da Guarda Civil Municipal (GCM). A administração investiu na ampliação e modernização da frota, na atualização de equipamentos operacionais e na capacitação contínua dos agentes.
A GCM atua de forma preventiva e ostensiva, com presença nos bairros, proteção de equipamentos públicos, apoio às escolas e participação em operações integradas com as forças estaduais. O resultado reflete ações adotadas nos últimos anos, como o reforço do policiamento por meio do programa Bairro Mais Seguro, em parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil.
“A população tem o direito de se sentir segura na cidade em que mora. Não medimos esforços para trazer mais equipamentos, tecnologia e viaturas à nossa cidade”, afirma o vice-prefeito João Paulo.
Outro avanço importante foi a implantação da base do Corpo de Bombeiros em Várzea Paulista, inaugurada em 2022. A presença da corporação reduziu o tempo de resposta em ocorrências como incêndios, resgates e acidentes, ampliando a proteção à população.
A cidade também avança com o projeto da Muralha Virtual, que prevê a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos, fortalecendo a prevenção de crimes e o apoio às ações das forças de segurança.
Para o prefeito Rodolfo Braga, o reconhecimento reforça que a cidade está no caminho certo. “Segurança se constrói com investimento, planejamento e presença nas ruas. Nosso compromisso é continuar fortalecendo as forças de segurança para proteger a população de Várzea Paulista.”