A Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) chegou para marcar um novo momento no desenvolvimento econômico de Várzea Paulista. Realizada em 2025 pela administração municipal, a feira mostrou na prática como o empreendedorismo pode se transformar em oportunidade, renda e crescimento para a cidade.

Durante nove dias de evento, entre 18 e 26 de outubro, o Espaço Cidadania virou ponto de encontro de quem faz a economia da cidade acontecer: pequenos empresários, comerciantes, prestadores de serviços, autônomos e novos empreendedores.

O resultado foi expressivo. Mais de 5 mil pessoas passaram pela feira, consolidando a Fens como uma das maiores iniciativas de incentivo ao empreendedorismo já realizadas no município.