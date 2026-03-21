A Feira do Empreendedor, Negócios e Serviços (Fens) chegou para marcar um novo momento no desenvolvimento econômico de Várzea Paulista. Realizada em 2025 pela administração municipal, a feira mostrou na prática como o empreendedorismo pode se transformar em oportunidade, renda e crescimento para a cidade.
Durante nove dias de evento, entre 18 e 26 de outubro, o Espaço Cidadania virou ponto de encontro de quem faz a economia da cidade acontecer: pequenos empresários, comerciantes, prestadores de serviços, autônomos e novos empreendedores.
O resultado foi expressivo. Mais de 5 mil pessoas passaram pela feira, consolidando a Fens como uma das maiores iniciativas de incentivo ao empreendedorismo já realizadas no município.
Mais do que um evento, a Fens nasceu com um objetivo claro: valorizar quem trabalha, empreende e investe em Várzea Paulista.
Um espaço para gerar oportunidades
A feira reuniu mais de 100 expositores de diferentes áreas, como comércio, serviços, alimentação, indústria criativa e economia solidária.
Além de apresentar produtos e serviços, o evento também ofereceu orientação técnica, capacitação e troca de experiências, criando um ambiente ideal para novos negócios e parcerias.
Para muitos empreendedores, a Fens foi a oportunidade de mostrar seu trabalho, conquistar clientes e ampliar o alcance de seus produtos.
Segundo o prefeito Rodolfo Braga, fortalecer quem empreende é fortalecer toda a cidade. “Várzea Paulista passou a olhar o empreendedor como parceiro estratégico. A Fens nasce para criar oportunidades, fortalecer quem investe na cidade e gerar emprego e renda para a nossa população.”
Empreendedorismo que gera desenvolvimento
A realização da Fens faz parte de uma estratégia maior da administração municipal para estimular a economia local.
A ideia é simples: quando o empreendedor cresce, a cidade cresce junto.
A feira aproximou empresários, profissionais e poder público, criando um ambiente de diálogo, cooperação e novas oportunidades.
Para o vice-prefeito João Paulo de Souza, a iniciativa mostra o potencial econômico do município. “Quando o poder público cria um ambiente favorável, o empreendedor responde. A Fens mostrou que Várzea Paulista tem talento, criatividade e capacidade de crescer cada vez mais.”
A proposta é que a feira continue acontecendo nos próximos anos, ampliando ainda mais o apoio ao empreendedor local.
Economia forte, cidade em crescimento
A Fens faz parte de um conjunto de ações que vêm fortalecendo a economia de Várzea Paulista, como feirões de emprego, programas de apoio ao pequeno empreendedor e encontros com empresários.
Os feirões de emprego também são importantes para o trabalhador que busca uma nova vaga de emprego. Eles reúnem empresas parceiras de diversos segmentos — incluindo indústria, comércio, logística e serviços, num mesmo local. Durante o evento, os candidatos poderão entregar currículos, participar de entrevistas e passar diretamente por processos seletivos conduzidos pelas equipes de Recursos Humanos das empresas presentes.
As vagas abrangem diferentes perfis profissionais, atendendo tanto quem busca o primeiro emprego quanto trabalhadores com experiência em áreas operacionais, administrativas e técnicas.
Com iniciativas como a Fens e os feirões de emprego, o município reafirma um compromisso claro: valorizar quem empreende, gerar oportunidades e construir uma economia cada vez mais forte para o futuro da cidade.