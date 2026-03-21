21 de março de 2026
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Várzea Paulista é 2º lugar nacional em governança municipal


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Várzea desponta como uma das cidades mais bem administradas no país
Várzea desponta como uma das cidades mais bem administradas no país

Várzea Paulista alcançou um reconhecimento importante em 2024: foi classificada como a segunda cidade melhor administrada do Brasil em seu grupo, segundo o Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA), elaborado pelo Conselho Federal de Administração.

O levantamento compara municípios com características semelhantes em todo o país. Mesmo disputando com 163 cidades com mais de 100 mil habitantes, Várzea Paulista conquistou o 2º lugar nacional, ficando à frente inclusive de várias capitais brasileiras.

A cidade recebeu nota 8 em uma escala de 0 a 10, resultado que reflete o trabalho realizado em áreas fundamentais para o dia a dia da população, como saúde, educação, assistência social, segurança, saneamento e organização das contas públicas.

Um dos destaques foi a área social, em que o município conquistou nota máxima (10), graças ao trabalho da rede de assistência que acompanha famílias em situação de vulnerabilidade por meio dos CRAS e CREAS, além de programas de apoio e segurança alimentar.

No saneamento, os números também mostram avanço: mais de 90% da população tem acesso à água tratada, a cidade possui coleta de esgoto acima da média nacional e 100% dos bairros contam com coleta de lixo.

A cidade também vem investindo na ampliação das vagas em creches, na formação dos professores e no fortalecimento da rede de saúde — que agora ganha um novo capítulo com a implantação do Novo Hospital Municipal, ampliando a capacidade de atendimento e trazendo mais autonomia para a cidade.

Para o prefeito Professor Rodolfo Braga, o reconhecimento reforça o compromisso da administração com o futuro do município.

“O resultado mostra que estamos no caminho certo. Seguimos trabalhando com responsabilidade para melhorar a vida da população e construir uma cidade cada vez melhor para todos”, afirmou Rodolfo.

Para o vice-prefeito, João Paulo, o prêmio é um reconhecimento do esforço administrativo de todos. “Mais do que um ranking, o resultado mostra que planejamento, organização e compromisso com as pessoas fazem diferença na construção de uma cidade melhor.”

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