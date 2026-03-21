Várzea Paulista alcançou um reconhecimento importante em 2024: foi classificada como a segunda cidade melhor administrada do Brasil em seu grupo, segundo o Índice CFA de Governança Municipal (IGM-CFA), elaborado pelo Conselho Federal de Administração.

O levantamento compara municípios com características semelhantes em todo o país. Mesmo disputando com 163 cidades com mais de 100 mil habitantes, Várzea Paulista conquistou o 2º lugar nacional, ficando à frente inclusive de várias capitais brasileiras.

A cidade recebeu nota 8 em uma escala de 0 a 10, resultado que reflete o trabalho realizado em áreas fundamentais para o dia a dia da população, como saúde, educação, assistência social, segurança, saneamento e organização das contas públicas.