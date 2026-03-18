Nesta terça-feira (17), o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, e o vice-prefeito, João Paulo, estiveram reunidos com o chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Roberto Carneiro, para apresentar demandas prioritárias de infraestrutura e mobilidade urbana.

Durante o encontro, foram levadas pautas consideradas estratégicas não apenas para Várzea Paulista, mas para toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), com destaque para melhorias no trânsito, integração entre cidades e obras que acompanhem o crescimento da região.

O secretário Roberto Carneiro destacou o alinhamento institucional com o Governo do Estado e ressaltou o carinho do governador Tarcísio de Freitas com o prefeito Rodolfo e com a cidade de Várzea Paulista, evidenciando a abertura para o avanço de novos investimentos.