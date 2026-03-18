18 de março de 2026
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JUNTO AO ESTADO

Prof. Rodolfo e Luiz Fernando buscam recursos para infraestrutura


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Divulgação
João Paulo, Rodolfo Braga, Roberto Carneiro e Luiz Fernando em encontro no Capital
João Paulo, Rodolfo Braga, Roberto Carneiro e Luiz Fernando em encontro no Capital

Nesta terça-feira (17), o prefeito de Várzea Paulista, Rodolfo Braga, e o vice-prefeito, João Paulo, estiveram reunidos com o chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Roberto Carneiro, para apresentar demandas prioritárias de infraestrutura e mobilidade urbana.

Durante o encontro, foram levadas pautas consideradas estratégicas não apenas para Várzea Paulista, mas para toda a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), com destaque para melhorias no trânsito, integração entre cidades e obras que acompanhem o crescimento da região.

O secretário Roberto Carneiro destacou o alinhamento institucional com o Governo do Estado e ressaltou o carinho do governador Tarcísio de Freitas com o prefeito Rodolfo e com a cidade de Várzea Paulista, evidenciando a abertura para o avanço de novos investimentos.

A reunião também contou com a presença do secretário de Desestatização da Prefeitura de São Paulo e ex-prefeito de Jundiaí, Luiz Fernando Machado, reforçando a importância da articulação regional para viabilizar projetos estruturantes.

As demandas apresentadas devem agora ser analisadas pelo Governo do Estado, dentro das áreas técnicas responsáveis.

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