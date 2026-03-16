Um homem foi preso na noite deste domingo (15), em Jundiaí, suspeito de agredir a própria filha, de 14 anos, após descobrir que ela havia beijado um garoto da mesma idade durante uma festa.
A prisão foi realizada por policiais militares, acionados por populares. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram a adolescente com lesões no rosto.
Questionado pelos PMs, o pai confessou ter agredido a filha e afirmou que se excedeu ao tentar puni-la por ter beijado o garoto.
Durante o atendimento, a jovem mostrou aos policiais outras marcas pelo corpo que, segundo ela, também foram provocadas pelo pai durante a surra.
Todos foram encaminhados ao Plantão Policial, onde o homem foi preso em flagrante por lesão corporal. Ele permaneceu à disposição da Justiça e passará por audiência de custódia.
A adolescente foi encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico.